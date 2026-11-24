Scicli, 18enne ferito da un colpo di pistola: indagano i Carabinieri

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Accesso al pronto soccorso del Maggiore-Nino Baglieri di Modica per un giovane di Scicli che ieri sera è arrivato in ospedale, a bordo di un’ambulanza del 118, per una ferita ad una gamba provocata da un colpo di pistola. Tutta da ricostruire la dinamica di come il ferimento possa essere accaduto. Ci sarebbe, comunque, la certezza che non si tratterebbe di tentato omicidio. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Modica ai quali è stato comunicato l’accesso ospedaliero.

Il giovane, diciottenne, avrebbe una ferita alla coscia provocata da un colpo di pistola. Attualmente è ricoverato ed è piantonato dai militari. L’arma del ferimento sarebbe stata nella sua stessa disponibilità e su questo stanno lavorando i militari dell’Arma. I militari sono al lavoro per capire anche la provenienza dell’arma. Indagini anche per accertare in quale contesto sia avvenuto il ferimento.

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