L’Asp affida la progettazione del Day Hospital di Oncologia nel Corpo Q e punta ai fondi europei Fesr. Accettati i due lettini dei Lions.
Scicli, 18enne ferito da un colpo di pistola: indagano i Carabinieri
24 Nov 2026 16:11
Accesso al pronto soccorso del Maggiore-Nino Baglieri di Modica per un giovane di Scicli che ieri sera è arrivato in ospedale, a bordo di un’ambulanza del 118, per una ferita ad una gamba provocata da un colpo di pistola. Tutta da ricostruire la dinamica di come il ferimento possa essere accaduto. Ci sarebbe, comunque, la certezza che non si tratterebbe di tentato omicidio. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia di Modica ai quali è stato comunicato l’accesso ospedaliero.
Il giovane, diciottenne, avrebbe una ferita alla coscia provocata da un colpo di pistola. Attualmente è ricoverato ed è piantonato dai militari. L’arma del ferimento sarebbe stata nella sua stessa disponibilità e su questo stanno lavorando i militari dell’Arma. I militari sono al lavoro per capire anche la provenienza dell’arma. Indagini anche per accertare in quale contesto sia avvenuto il ferimento.
Leggi anche: Vittoria, auguri di morte sui social al senatore Sallemi dopo un post sulla manovra
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata