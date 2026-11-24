San Valentino a Ragusa, storia di un amore finito prima di iniziare: i revisori gelano le luminarie 2027

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tk A Ragusa, quando si parla di San Valentino, l’amore evidentemente non basta. E tra maggioranza e opposizione, almeno sul fronte delle luminarie 2027, non c’è alcuna corrispondenza di amorosi sensi. Anzi: a Palazzo dell’Aquila, più che cuori, sembrano volare articoli del Tuel, pareri contabili e accuse politiche.

Il nuovo capitolo della vicenda arriva con il parere del Collegio dei revisori dei conti che, secondo quanto comunicano congiuntamente i gruppi di opposizione, avrebbe rilevato un’irregolarità contabile nell’impegno di spesa relativo agli allestimenti previsti per il prossimo febbraio, invitando gli uffici a scorporare la quota interessata e a rideterminare l’impegno.

Al centro della questione ci sono 41.475 euro impegnati sull’esercizio finanziario 2027 per l’illuminazione artistica di San Valentino.

Bennardo e la maggioranza: un amore mai sbocciato

A sollevare per primo la questione era stato Federico Bennardo, oggi consigliere di ControCorrente. E anche qui, restando in tema di San Valentino, si potrebbe parlare di un amore politico mai realmente sbocciato.

Bennardo era stato eletto nel 2023 proprio nella lista del sindaco Peppe Cassì, ma i primi segnali di una relazione complicata arrivarono praticamente prima ancora che iniziasse la luna di miele. Alla seduta di insediamento del Consiglio comunale, il 7 luglio 2023, non votò infatti Fabrizio Ilardo, candidato della maggioranza alla presidenza dell’Aula, preferendo Carla Mezzasalma e spiegando la scelta con la volontà di dare un segnale politico a favore dei giovani.

Quel primo strappo venne raccontato già allora da RagusaOggi.

Da lì in avanti il rapporto con l’amministrazione Cassì non è esattamente diventato una storia da Baci Perugina. Critiche, interrogazioni, voti non allineati e tensioni hanno accompagnato buona parte della consiliatura, fino all’uscita ufficiale di Bennardo dalla maggioranza nell’ottobre 2024, insieme a Rossana Caruso e Sebastiano Zagami. RagusaOggi raccontò anche quello strappo definitivo.

Nel 2026 Bennardo è poi approdato a ControCorrente. Insomma, se la politica fosse una storia sentimentale, tra lui e la maggioranza Cassì potremmo dire che la scintilla si è spenta praticamente prima di accendersi.

I revisori spengono qualche luce

E adesso proprio Bennardo torna al centro della scena con una vicenda che di luci ne prevede parecchie.

Come avevamo raccontato su RagusaOggi, nei giorni scorsi il Consiglio comunale aveva approvato la richiesta di acquisire il parere dei revisori sulla legittimità dell’impegno per San Valentino. La mozione era passata con i voti delle opposizioni e con il voto contrario della maggioranza.

La domanda era essenzialmente questa: è possibile impegnare nel 2026 una spesa corrente da sostenere nel 2027 per le luminarie della festa degli innamorati?

Secondo quanto riferiscono oggi le opposizioni, la risposta dei revisori non sarebbe stata propriamente un biglietto d’amore.

«Il Collegio dei revisori – proseguono i consiglieri – ha ora certificato formalmente l’esistenza di un’irregolarità contabile per il mancato rispetto della normativa, chiarendo per quanto concerne l’illuminazione artistica di San Valentino che non si tratta di funzione fondamentale a giustificare la spesa, invitando gli uffici competenti a scorporare la relativa quota e a rideterminare l’impegno di spesa».

Il nodo tecnico riguarda l’articolo 183, comma 6, del Testo unico degli enti locali, che pone limiti all’assunzione di impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi.

41 mila euro e un bilancio poco romantico

«Oltre 41mila euro impegnati sull’esercizio finanziario 2027 per le luminarie di San Valentino, finanziate con la tassa di soggiorno e in violazione delle norme sull’imputazione della spesa corrente. Una scelta che, soprattutto alla luce delle difficoltà finanziarie del Comune, certifica una grave leggerezza gestionale e impone una riflessione seria sulle priorità dell’Amministrazione».

E qui il romanticismo lascia definitivamente spazio alla contabilità. Perché la polemica arriva mentre il Comune è alle prese con uno squilibrio di bilancio vicino ai 4 milioni di euro, una situazione sulla quale RagusaOggi aveva già acceso i riflettori.

«Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo chiesto che il Collegio dei Revisori si esprimesse sulla legittimità dell’impegno di spesa di 41.475,00 euro assunto a valere sul bilancio 2027, con particolare riferimento all’articolo 183, comma 6 del Tuel e ai principi contabili che regolano l’assunzione di impegni sugli esercizi successivi. Una richiesta di trasparenza, non un’accusa, resa possibile grazie al voto delle opposizioni e nonostante il voto negativo della maggioranza».

E ancora:

«Quanto accaduto è ancora più grave se pensiamo che la determina è arrivata in un momento in cui il Comune ha dovuto fare i conti con uno squilibrio di bilancio di circa 4 milioni di euro, mentre si impegnano risorse ordinarie dell’ente sul 2027 al di fuori dei limiti consentiti dalla legge».

San Valentino sì, ma senza colpi di fulmine sul bilancio

Le opposizioni precisano comunque di non avercela con cuori, luminarie e festa degli innamorati.

«Nessuno è contrario a celebrare San Valentino, ma amministrare significa rispettare le regole contabili e stabilire delle priorità. E soprattutto non avere paura della trasparenza. Il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche è un dovere di tutti i consiglieri comunali, non una prerogativa delle opposizioni».

Dunque San Valentino non è in discussione. Il problema, per usare il linguaggio degli innamorati, è capire se tra il progetto dell’amministrazione e le regole del bilancio ci sia davvero compatibilità di coppia.

Dopo cuori, luminarie e polemiche, la parola passa adesso agli uffici comunali, chiamati a recepire le indicazioni dei revisori e a capire quale parte dell’impegno debba essere rideterminata.

A Palazzo dell’Aquila, insomma, per il San Valentino 2027 il romanticismo può attendere. Prima vengono i conti.

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