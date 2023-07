Consiglio comunale Ragusa: Fabrizio Ilardo eletto presidente. Rossana Caruso la sua vice. Un franco tiratore. Ecco chi è stato. E perché. VIDEO

Fabrizio Ilardo è il nuovo, o meglio, riconfermato presidente del Consiglio comunale di Ragusa. Stamani la prima seduta e l’insediamento del nuovo consesso cittadino con il giuramento dei 24 consiglieri, 17 della maggioranza e 7 della minoranza, e poi ancora il giuramento del sindaco Peppe Cassì, affiancato da tutti i 9 assessori della sua Giunta ed infine l’elezione dei vertici del consesso civico. Fabrizio Ilardo è stato eletto con 15 voti. Ne avrebbe avuto 17 ma un voto è stato considerato nullo in quanto c’era un cuoricino accanto al nome di Ilardo.

Un altro voto è andato invece a Carla Mezzasalma, giovane consigliera comunale. Chi l’ha votata? Presto detto. L’ha comunicato, in diretta su Ragusaoggi.it, il consigliere comunale Federico Bennardo, che ha comunicato la sua scelta di votare la Mezzasalma esclusivamente per dare un segnale politico, ovvero dare ascolto ai giovani, numerosi in Consiglio comunale. “Avrei preferito che ci fosse il voto per la Mezzasalma, che è una giovane donne”, ha detto Bennardo. Un segnale politico che ha dunque pero’ confermato i malumori in maggioranza, paventati in questi giorni tra i corridoi di Palazzo dell’Aquila.

Su questa votazione, in diretta sempre su Ragusaoggi.it, il sindaco Peppe Cassì ha spiegato che Bennardo aveva già comunicato che non era favorevole alla riconferma di Ilardo forse per la “legittima aspirazione di Bennardo di ricoprire quel ruolo avendo ricevuto un numero alto di consensi personali” ma ha osservato che si era comunque deciso in maggioranza di votare per Ilardo e che si sarebbe aspettato che anche Bennardo confermasse il suo voto in attesa magari di un cambio tra qualche anno, quando sarebbe aumentata anche la sua esperienza politica.

Cassì ha concluso dicendo che “ora ci saranno delle conseguenze” pur se non per forza questa frase indica un aspetto negativo, quanto piuttosto la possibilità di tornare al confronto interno per magari riprendere insieme, come del resto pare essere volontà anche di Bennardo, un cammino proficuo per tutti. Eletta anche la vicepresidente del Consiglio comunale. Si tratta di Rossana Caruso. Per lei 16 voti sui 17 disponibili. In fase di votazione, tra le schede, è comparso anche il nome dell’on. Abbate, forse un’allusione rispetto al fatto che la Caruso sarebbe vicina proprio ad Abbate.