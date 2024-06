Due stranieri denunciati a Comiso: il primo per lesioni, il secondo per spaccio

E’ stato denunciato dalla polizia di Comiso un cittadino del Ghana di 36 anni accusato del reato di lesioni nei confronti di un altro cittadino della Guinea. La polizia è intervenuta in seguito ad una lite per futili motivi che ha comportato alla vittima la frattura del setto nasale.

Denunciato anche un tunisino per spaccio

Inoltre, è stato denunciato anche un cittadino tunisino di 20 anni accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sei involucri in carta stagnola, suddivisi in dosi da circa 1 grammo ciascuno, e un involucro in carta bianca, pronti per la vendita. Gli involucri contenevano sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish e marijuana, per un totale di 8,62.

Durante questi controlli, inoltre, è stata scoperta un’attività di vendita irregolare di prodotti alimentari all’interno di un’abitazione utilizzata da cittadini nigeriani e del Ghana. Per questa attività illecita sono state adottate le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia.

