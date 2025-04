La prima dichiarazione ufficiale della Presidente Schembari

“Da donna a donna in bocca al lupo” dice la commissaria Patrizia Valenti nel passare la fascia azzurra della presidenza della provincia alla neo eletta Maria Rita Schembari. La nuova presidentessa esordisce ringraziando i sindaci e il civismo, poi Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (“e Grande Sicilia, credo sia così”). “Non è vero che non è democrazia, magari non è diretta ma è comunque espressione di sindaci e consiglieri eletti democraticamente”.

Il suo primo impegno “sarà incontrare i dirigenti dell’ente per farmi dire come funziona la macchina amministrativa e dove è arrivato il lavoro. Riporterò al tavolo della maggioranza e lal tavolo dei sindaci per discutere delle linee di indirizzo. Al più presto definiremo le linee di mandato da portare al consiglio”. Tra le priorità, spingere una Provincia che “può competere al pari di altre per porti, aeroporto, sostenere piccole e medie imprese, agricoltura, zootecnia, turismo e cultura. Grazie a tutti e a ciascuno per il sostegno”. Poi la dedica al suo padre defunto e alla fine “al mio padre politico Giorgio Assenza”.

