Un chiaramontano correrà per la Ferrari FOTO

Un chiaramontano correrà per la Ferrari nel campionato Endurance GT 3. Un grande salto di carriera per il pilota italo-argentino Marcos Siebert, 29 anni, che arriva dalla Formula 4. Di origini chiaramontane, nato a Mar del Plata in Argentina, entra ufficialmente in Ferrari come membro della AF Corse Ferrari, uno dei team più importanti nelle corse endurance GT3. A partire dalla stagione 2025, Siebert gareggerà nella categoria sprint del GT World Challenge Europe, una serie rinomata per i suoi requisiti tecnici e il suo livello competitivo.

Siebert è chiaramontano per parte di mamma

Siebert, che è rimasto legato a Chiaramonte Gulfi, città natale della mamma (la dottoressa Adriana Curatolo), visita spesso quando è in vacanza in borgo ibleo e ha anche la cittadinanza italiana. Ha dichiarato di essere molto felice di correre per un team italiano e per di più in Ferrari.

Il primo debutto ufficiale avverrà il 3 e 4 maggio sul circuito britannico di Brands Hatch, sede inaugurale del calendario 2025. Grazie a settimane di allenamento specifico, Siebert si sta preparando al suo debutto al volante di una delle tre Ferrari 296 GT3.

Il GT World Challenge Europe è considerato il campionato più impegnativo al mondo nel suo genere. La Ferrari, tramite AF Corse, compete con una squadra dall’altissimo talento tecnico e umano, il che rappresenta un’opportunità senza precedenti per Siebert.

