Supermercato ex Mulino Curiale, confronto in Consiglio comunale tra Mauro e Cassì sul Prg

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Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Ragusa è tornata di attualità la questione legata all’ex Mulino Curiale dove sta per sorgere un nuovo supermercato. Il consigliere comunale Gaetano Mauro ha mostrato in aula alcune tavole del Piano regolatore generale, richiamando l’attenzione sui contenuti degli elaborati urbanistici relativi all’area interessata dall’intervento. Secondo quanto sostenuto dal consigliere, nelle tavole sarebbe riportata la dicitura “esercizi di vicinato”, elemento che, a suo avviso, non consentirebbe l’insediamento di una media struttura di vendita. Mauro ha inoltre richiamato la delibera di Giunta comunale n. 115 del 2023, evidenziando come l’esecutivo si fosse espresso favorevolmente sull’intervento. Nel suo intervento, il consigliere ha affermato di basare le proprie considerazioni sulla documentazione urbanistica ufficiale e sulla relativa interpretazione. Alla posizione espressa da Mauro ha replicato il sindaco Peppe Cassì, il quale ha difeso l’operato degli uffici comunali. Il primo cittadino ha sostenuto che il riferimento agli “esercizi di vicinato” contenuto nelle tavole non avrebbe carattere prescrittivo e che le valutazioni sarebbero state effettuate tenendo conto della classificazione urbanistica complessiva dell’area. Cassì ha inoltre evidenziato come, in materia urbanistica, possano sussistere differenti interpretazioni tecniche degli strumenti di pianificazione. Il dibattito è quindi proseguito sul significato e sul valore delle previsioni contenute negli elaborati del Piano regolatore generale e sulle procedure che hanno portato al rilascio delle autorizzazioni relative all’intervento nell’area dell’ex Mulino Curiale. La questione resta al centro del confronto politico cittadino e potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime sedute consiliari.

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