Idrogeno verde: via libera al primo impianto in Sicilia. Sorgerà a Giammoro nel Messinese

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La Sicilia compie un passo significativo verso la transizione energetica. La Regione ha autorizzato la realizzazione del primo impianto per la produzione di idrogeno verde nell’Isola. L’infrastruttura sorgerà nell’agglomerato industriale di Giammoro, nel territorio di Pace del Mela, in provincia di Messina, e sarà gestita da Duferco Energia Spa, capofila del progetto.

L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è stata firmata dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica specialistica (Cts). Si tratta di un progetto strategico finanziato con 10 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), destinato a introdurre nell’Isola una delle tecnologie considerate centrali per il futuro della decarbonizzazione.

L’impianto utilizzerà infatti la tecnologia elettrolitica, che consente di separare l’idrogeno dall’ossigeno contenuto nell’acqua attraverso elettrolizzatori alimentati esclusivamente da energia proveniente da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici ed eolici. Un processo che permette di ottenere il cosiddetto “idrogeno verde”, vettore energetico considerato fondamentale per ridurre le emissioni climalteranti e limitare il ricorso ai combustibili fossili.

«Prosegue il nostro impegno per traghettare la Sicilia nella direzione di una tangibile transizione energetica verso la sostenibilità ambientale – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Facciamo i conti ogni giorno con il cambiamento climatico e, per questo, puntiamo a sviluppare sull’Isola un numero sempre maggiore di centri di produzione di energia pulita. Un risultato possibile anche grazie all’accelerazione che abbiamo impresso agli iter amministrativi necessari per il rilascio delle autorizzazioni».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Giusi Savarino, che ha sottolineato il valore ambientale dell’iniziativa e le garanzie previste per il territorio. «Questa autorizzazione segna un importante momento di passaggio per la Sicilia mentre ci muoviamo concretamente verso una significativa riduzione delle emissioni inquinanti e dell’utilizzo dei combustibili fossili. Ci siamo assicurati che l’attività si svolga nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio, predisponendo un dettagliato piano di monitoraggio e controllo che coinvolgerà anche Arpa Sicilia».

L’assessore ha inoltre evidenziato come l’intervento si inserisca in una più ampia strategia regionale orientata alla sostenibilità ambientale e alla promozione delle energie rinnovabili. Nella stessa giornata, infatti, Savarino ha firmato anche il decreto autorizzativo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico “Orto Solare” in contrada Merlino, nel territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Sul valore strategico del progetto è intervenuto anche l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. «Il via libera al primo impianto di produzione di idrogeno verde in Sicilia rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di innovazione e sostenibilità energetica della nostra Isola. Si tratta di un investimento che conferma le grandi potenzialità della Sicilia nel diventare un hub del Mediterraneo per le energie rinnovabili e le tecnologie pulite».

Colianni ha ricordato l’impegno della Regione nel sostenere lo sviluppo della filiera dell’idrogeno attraverso risorse dedicate. «Stiamo investendo con contributi a fondo perduto oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 destinati a progetti nel settore, rivolti a micro, piccole e medie imprese, ma anche a grandi aziende costituite in forma di società di capitali».

Con il via libera all’impianto di Giammoro, la Sicilia entra dunque nella fase operativa dello sviluppo dell’idrogeno verde, una tecnologia destinata a giocare un ruolo sempre più rilevante nella transizione energetica europea e nella costruzione di un modello produttivo più sostenibile e competitivo.

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