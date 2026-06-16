Giuseppe Dierna è stato ritrovato in aperta campagna: dopo due giorni di ricerche l’incubo è finito

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Giuseppe Dierna è stato ritrovato. Il pensionato di 71 anni si trovava in una zona di campagna, in contrada Canicarao, a qualche chilometro dal centro abitato. E’ stato ritrovato nel pomeriggio. Indossava ancora la maglietta bianca del momento della scomparsa, anche se ormai sporca.

Ad aggiornare sul ritrovamento è Melania Andolina, la giovane donna che aveva lanciato l’allarme tramite un messaggio su facebook.

“Giuseppe è stato ritrovato. È un po’ spaventato e disidratato, ma fortunatamente sta bene ed è ora al sicuro”.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale per i primi controlli, poi è stato nuovamente affidato ai familiari.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutta la comunità e tutte le persone che hanno partecipato alle ricerche – aggiunge Andolina – chi si è messo a disposizione per aiutare e chi ha semplicemente condiviso e diffuso la notizia della sua scomparsa”.

Giuseppe Andolina era scomparso da Comiso domenica sera. Era stato visto nella chiesa del Sacro Cuore dove aveva partecipato alla messa, poi durante la processione del simulacro. Poi di lui si erano perse le tracce.

Le ricerche sono scattate dopo che l’uomo non ha fatto ritorno nella sua abitazione, che si trova nello stesso quartiere. Non si sa ancora cosa sia accaduto, nè dove Giuseppe abbia trascorso due notti, se ha dormito all’aperto o in qualche luogo di fortuna. Non si conoscono le cause dell’allontanamento: l’uomo potrebbe aver perso l’orientamento nella calca della processione e imboccato strade diverse che lo hanno portato verso la campagna. Da qui non sarebbe più riuscito a orientarsi

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