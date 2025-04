Raffica di furti a Scicli. Supermercati ed abitazioni private nel mirino, si chiede l’intervento del Prefetto

Quattro episodi nel giro di due giorni. Due supermercati nel mirino e due abitazioni. Ingegnosi e furbi i malviventi che al momento non hanno un volto ma che sono stati capaci di creare grande allarmismo in città. Al villaggio Jungi da un appartamento hanno portato via elettrodomestici vari, la casa svaligiata. Davanti al portone gli ignoti hanno parcheggiato in pieno giorno un furgone simulando un trasloco. Chi l’avrebbe detto, passando dalla pubblica via, che invece in quell’immobile si stava consumando un furto? In un altro appartamento hanno trovato una persona all’interno, hanno desistito e si sono dileguati. I malviventi hanno lasciato, di corsa, anche l’ingresso del supermercato Eurospin in contrada Arizza dove con una grossa pietra hanno sfondato la vetrata di ingresso. Dal buco non sono riusciti a passare e quasi certamente si sono accorti di movimenti rischiosi che avrebbero potuto compromettere il furto. E’ andata, invece, bene in un supermercato di via San Giuseppe nel centro storico: da questo esercizio hanno portato beni di prima necessità e cibo vario. Hanno lasciato la cassa automatica sul posto. . Cronache di furti senza risparmio di energie e fantasie.

C’è allarme in città, non si comprende quando questa ondata di furti possa finire. Da un lato i ladri che vanno diritto verso gli obiettivi e dall’altro le forze di polizia che cercano di mantenere un costante controllo del territorio. Ma oggi appare evidente che di fronte alla spavalderia di questi malviventi c’è poco da fare. La consigliere di Italia Viva, Marianna Buscema, chiede che venga investito del problema il Prefetto Giuseppe Raineri. Nella scorsa seduta del consiglio comunale si è vista bocciare una mozione sul tema dell’ordine pubblico: “una mozione finalizzata ad attivare un tavolo che, unitamente alle attività sociali e scolastiche presenti sul territorio, si occupasse di esaminare il fenomeno della microcriminalità partendo dal basso – afferma Marianna Buscema – in città, emerge una notevole stanchezza da parte di tutti i cittadini e di tutti gli operatori economici per il fatto che le rassicurazioni sulla sicurezza che da oltre un anno arrivano dalla Prefettura purtroppo, come testimoniano gli ultimi episodi, non hanno centrato il bersaglio”.

