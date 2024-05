Sanità: accordo tra Regione e privati convenzionati, 8 milioni in più per ridurre le liste d’attesa

Accordo tra Regione siciliana e privati convenzionati per cercare di ridurre le liste d’attesa in sanità. L’accordo prevede di distribuire le risorse del 2024 per potenziare l’offerta delle prestazioni ambulatoriali.

COSA PREVEDE L’ACCORDO

L’intesa prevede un totale di 310 milioni di euro da distribuire alle diverse branche e province, con un aumento di 12 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati definiti i fabbisogni specifici di radioterapia (35 milioni di euro) e nefrologia (102 milioni di euro).

Ogni singola struttura riceverà un budget per il 2024 pari al 90% della produzione media del 2022/2023; il restante 10% sarà assegnato dalle Asp in proporzione al fabbisogno provinciale, secondo criteri definiti dall’assessorato regionale della Salute. Inoltre, sono stati destinati 8 milioni di euro per la riduzione delle liste d’attesa, garantendo un equilibrato soddisfacimento della domanda di salute dei cittadini nei vari settori.

Il decreto di ripartizione per la specialistica convenzionata ambulatoriale sarà adottato dall’assessorato entro il 20 maggio, mentre le contrattualizzazioni tra le Asp e gli operatori economici dovranno avvenire entro il 19 giugno.

