Ragusa: incentivi agli allevatori della razza bovina modicana e dell’asino ragusano

L’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa ha pubblicato una rettifica riguardante l’avviso “Incentivi agli allevatori delle razze autoctone”. La comunicazione specifica che possono partecipare al bando: allevatori residenti e non residenti nel Comune di Ragusa, a condizione che le aziende siano situate all’interno del territorio comunale e che siano possessori di capi di Razza Bovina Modicana e/o Asino Ragusano.

Termini e modalità di partecipazione

Scadenza: 23 dicembre 2024. Le istanze devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa o inviate all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it.

Dove reperire le informazioni

Gli interessati possono consultare l’avviso pubblico e la relativa documentazione nella sezione “bandi e avvisi” del sito ufficiale del Comune di Ragusa. Oppure rivolgersi al Settore VI – Sviluppo Economico, presso il Centro Direzionale Sac. G. Rollo, in Via On. Corrado Diquattro.

Gli allevatori interessati sono invitati a verificare i requisiti e presentare le loro domande entro il termine indicato.

