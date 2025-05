Un passo avanti per la “Strada degli Scrittori” tra Agrigento e Caltanissetta: riaperto il Viadotto Arenella III

Oggi Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aperto al traffico il viadotto Arenella III, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, nel tratto in direzione A19. Con l’apertura del nuovo viadotto – che si estende per 616 metri con ben 13 campate – è ora percorribile in assetto definitivo a doppia carreggiata un altro tratto cruciale di 1,4 km, portando a 27 chilometri su 28 il tratto complessivo completato del lotto in esecuzione tra Agrigento e Caltanissetta.

Un’infrastruttura strategica non solo per la mobilità regionale, ma anche per il rilancio economico e culturale di un territorio simbolo della letteratura italiana. L’ultimazione del tratto mancante, che sarà completato con la messa in esercizio del viadotto San Giuliano, è prevista entro fine giugno.

Il viadotto Arenella III, imponente e tecnologicamente avanzato, è realizzato con impalcato misto acciaio-calcestruzzo, con due travi in acciaio da 2,4 metri d’altezza e soletta in cemento armato gettata in opera su casseri in acciaio corten. Le 12 pile singole, alte fino a 11 metri, poggiano su fondazioni profonde con pali di grande diametro. La struttura, pensata per superare la ferrovia Caltanissetta Xirbi–Bicocca e il torrente Imera, è dotata di isolatori elastomerici per garantire stabilità e sicurezza.

Con il nuovo tratto entrano in funzione anche la galleria Cozzo Carlatti DX e lo svincolo sulla SS626 in direzione A19, nella configurazione finale.

L’opera, dal valore complessivo di 13 milioni di euro, ha superato in passato un momento critico: il totale blocco dei lavori e il rischio di rescissione del contratto.

