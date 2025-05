La Casa di Toti, appuntamento a Modica con i protagonisti del progetto

A partire dalle 10 e per l’intera mattinata che si concluderà con un momento di fraternità preparato dagli stessi giovani. La location è la Casa di Toti, sita nelle campagne modicane in un’antica dimora di famiglia, il luogo dove i ragazzi autistici hanno trovato la loro residenza impegnandosi in servizi che li rendono utili all’accoglienza e protagonisti della loro vita che è cambiata radicalmente con l’impegno quotidiano di gestire la casa e garantire i servizi.

Per Muni Sigona, la mamma di Toti che è la grande protagonista di questa idea progettuale, è un momento importante. “Abitare e lavorare a Casa di Toti” è il progetto che sarà presentato alle istituzioni ed ai vertici dell’Asp e dei soggetti che hanno dato aiutato nella realizzazione del sogno di una mamma che ha voluto dare un futuro. Un futuro non solo al suo Toti ma anche ad altri ragazzi autistici che possono fare molto nella società di oggi grazie al loro impegno che non sfugge all’attenzione di una comunità sensibile ai problemi ed alle esigenze di tanti soggetti affetti da autismo.

© Riproduzione riservata