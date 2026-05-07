Ad Acate arrivano 2,5 milioni di euro: nuova vita per la palestra “A. Volta” e le strade agricole

Una pioggia di finanziamenti destinata a cambiare il volto di Acate. Il Comune ibleo ottiene dal Ministero dell’Interno un finanziamento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro per due opere strategiche attese da anni dalla comunità: la riqualificazione della palestra della scuola “A. Volta” e la messa in sicurezza delle ex SP 90 e SP 2.

Il decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rappresenta un risultato importante per l’amministrazione comunale e per il territorio, con interventi che puntano a migliorare infrastrutture scolastiche, impiantistica sportiva e viabilità rurale.

La palestra “A. Volta” torna al centro della vita cittadina

Una parte consistente delle risorse, pari a 1 milione e 250mila euro, sarà destinata alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico della palestra del plesso scolastico “A. Volta”.

Un intervento molto atteso che permetterà di restituire alla città uno spazio simbolico per lo sport e la socialità, storicamente conosciuto anche come il palazzetto dello sport di Acate.

L’obiettivo è creare una struttura moderna, sicura ed efficiente, capace di ospitare attività scolastiche, eventi sportivi e iniziative dedicate ai giovani e alle associazioni del territorio.

Viabilità agricola, lavori sulle ex SP 90 e SP 2

L’altro finanziamento da 1 milione e 250mila euro riguarderà invece la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle ex strade provinciali SP 90 e SP 2.

Si tratta di arterie fondamentali per il comparto agricolo acatese, in particolare nella Valle del Fiume Dirillo, dove operano numerose aziende del territorio.

Gli interventi prevedono opere di riqualificazione profonda finalizzate a migliorare sicurezza, percorribilità e collegamenti strategici per l’economia locale.

Il sindaco Fidone: “Risultati concreti per Acate”

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianfranco Fidone, che ha sottolineato il valore strategico dei finanziamenti ottenuti.

“Acate continua a crescere e la nostra amministrazione porta risultati concreti – ha dichiarato –. Grazie a questi fondi ministeriali potremo finalmente intervenire sulla palestra della scuola media ‘A. Volta’, luogo storico e simbolico per i nostri cittadini”.

Il primo cittadino ha evidenziato anche l’importanza dei lavori sulla viabilità agricola: “La SP 90 è una strada strategica per le aziende della Valle del Dirillo. Garantire sicurezza e percorribilità significa sostenere il cuore produttivo del nostro territorio”.

© Riproduzione riservata