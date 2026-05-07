A Pozzallo svolta per il litorale e la piscina comunale: firmati due accordi strategici

Pozzallo accelera sulla tutela del territorio e sul recupero delle infrastrutture sportive. Sono state firmate due importanti convenzioni che segnano un passaggio strategico per il futuro della città: la prima riguarda gli interventi contro l’erosione costiera con un finanziamento da oltre 915 mila euro, la seconda punta alla riqualificazione e alla riapertura della piscina comunale.

Due iniziative portate avanti attraverso una sinergia istituzionale tra Comune e Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini e affrontare criticità storiche del territorio.

Erosione costiera, oltre 915 mila euro per salvare il litorale di Pozzallo

Il primo intervento riguarda la difesa del litorale pozzallese, negli ultimi anni fortemente colpito dal fenomeno dell’erosione costiera.

Un problema aggravato dagli eventi meteorologici estremi che hanno interessato il Sud Est siciliano, tra cui il ciclone Harry, che ha provocato danni significativi lungo la costa.

Il progetto, finanziato con 915.090 euro, prevede opere di messa in sicurezza e protezione della linea di costa con l’obiettivo di limitare ulteriori arretramenti del litorale e salvaguardare ambiente, infrastrutture e attività economiche legate al mare.

Piscina comunale, parte il progetto per la riapertura

La seconda convenzione guarda invece al recupero della piscina comunale di Pozzallo, struttura considerata strategica per lo sport e la socialità dell’intero territorio.

L’accordo prevede una collaborazione tecnica tra gli enti sin dalla fase progettuale fino alla realizzazione degli interventi necessari per restituire l’impianto alla città.

“Una struttura di grande importanza per lo sport e la socialità del territorio che necessita di un importante intervento di riqualificazione strutturale, ben oltre la semplice manutenzione”, ha dichiarato il sindaco Roberto Ammatuna.

Il Comune ha già consegnato alla Provincia un progetto di fattibilità tecnica per avviare concretamente il percorso di recupero dell’impianto.

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