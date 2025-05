Sicilia da record: vinti 5 milioni con un gratta e vinci a Solarino

La Sicilia brinda alla fortuna. A Solarino, piccolo centro in provincia di Siracusa, un anonimo giocatore ha cambiato la propria vita con una semplice giocata: 20 euro spesi per un Gratta e Vinci della serie “New Extra Tutto per Tutto” e la scoperta che sotto quello strato argentato si nascondeva il premio massimo da 5 milioni di euro.

Il tagliando vincente è stato acquistato in un punto vendita di via Conte C. B. di Cavour 54, come riportato da Agimeg. Si tratta del massimo premio disponibile per questa tipologia di Gratta e Vinci, che si distingue per un meccanismo di gioco articolato, fatto di giocate multiple, moltiplicatori e bonus.

Un vero e proprio colpo milionario che accende i riflettori sulla Sicilia e riporta l’Isola al centro delle cronache fortunate. Solarino, 7.500 anime nel cuore della provincia aretusea, entra così nella mappa dei grandi vincitori nazionali, dimostrando che la fortuna può bussare ovunque – anche in una tranquilla tabaccheria di provincia.

Il gioco può creare dipendenza patologica.

© Riproduzione riservata