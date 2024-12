Modica celebra i 25 anni di sacerdozio di padre Michele Fidone: un incontro speciale a San Giorgio

La Chiesa Madre di San Giorgio a Modica si prepara ad accogliere un evento significativo domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18:30, in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di Padre Michele Fidone, parroco della stessa chiesa. La serata, intitolata “Verso una chiesa che rinasce”, si propone come un momento di riflessione, dialogo e celebrazione della missione pastorale di Padre Fidone, che da anni si dedica al rinnovamento della comunità ecclesiale.

Un evento di riflessione e ispirazione

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà caratterizzato dalla partecipazione di illustri relatori, tra cui Padre Antonello Abate, Vicario Foraneo di Modica, Don Giuseppe Di Rosa, sociologo, Prof. Salvatore Vaccarella, filosofo, Prof.ssa Maria Guccione, docente, Prof. Gaetano Magro, anatomo patologo, Paolo Puccia, giovane laico.

L’iniziativa offrirà spunti per comprendere come la Chiesa possa affrontare le sfide del presente, ponendo al centro la dignità umana, la solidarietà sociale e la necessità di un autentico rinnovamento.

Dichiarazioni di Padre Fidone

Padre Michele Fidone ha spiegato: “Questo evento di riflessione in occasione del mio 25° anniversario non è solo una tappa personale, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno come comunità. La Chiesa deve essere un faro di speranza e un luogo in cui tutti possono sentirsi accolti e rigenerati, in particolare i giovani, che rappresentano il futuro.”

Ha inoltre sottolineato l’urgenza di un cambiamento radicale, abbandonando una visione tradizionale e statica della Chiesa per abbracciare una pastorale più vicina alla realtà quotidiana e ai bisogni concreti delle persone.

Servizi per la comunità

Per facilitare la partecipazione delle famiglie, durante l’evento sarà attivo un servizio baby dedicato a bambini e ragazzi, organizzato dalla parrocchia.

Questo incontro rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano approfondire il significato di una Chiesa capace di rigenerarsi e rispondere alle esigenze spirituali e sociali del nostro tempo.

