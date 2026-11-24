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Vittoria, danneggiata la fontana alla stazione ferroviaria: vasca rotta e lastra in frantumi
24 Nov 2026 11:38
Grave danneggiamento alla fontana situata all’interno della stazione ferroviaria di Vittoria. A documentare quanto accaduto è stato il sindaco Francesco Aiello, che ha pubblicato sui social le immagini della struttura danneggiata: la lastra con la scritta “Vittoria” è stata trovata completamente in frantumi, mentre anche la vasca della fontana risulta rotta.
Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti. Gli inquirenti stanno visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.
“Criminali, delinquenti”, ha scritto il sindaco Aiello, ipotizzando un possibile atto vandalico ai danni di un bene che rappresenta anche un elemento del patrimonio storico della città.
Non viene però esclusa un’altra ricostruzione. Secondo un’ipotesi circolata, la lastra potrebbe essersi accidentalmente staccata dalla parete, precipitando sulla vasca e provocandone la rottura.
Al momento, dunque, non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un cedimento accidentale. Saranno proprio le immagini delle telecamere a fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.
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