Monterosso Almo, 150mila euro dalla Regione per un parco giochi inclusivo

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Monterosso Almo avrà un nuovo spazio dedicato a gioco, sport e inclusione sociale: la Regione ha finanziato con 150mila euro la riqualificazione degli spazi esterni del plesso “Don Bosco” dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana”, in via del Mercato. Le risorse sono arrivate dall’ ultima legge Finanziaria regionale.

Cosa prevede il progetto

Il progetto esecutivo riguarda due aree distinte, pensate per essere accessibili e prive di barriere motorie, sensoriali o cognitive. L’area ludica inclusiva sorgerà a sinistra rispetto all’ingresso principale, su una superficie con pavimentazione antitrauma. Tra le attrezzature previste ci sono una composizione inclusiva a tema “Bus” con rampa di accesso e pannelli tattili e cognitivi, una torre multi-scivolo, un’altalena inclusiva e giochi utilizzabili anche da bambini con mobilità ridotta.

L’area fitness outdoor sarà realizzata nella zona asfaltata accanto al campetto da basket e avrà sette postazioni per l’attività fisica all’aperto di ragazzi e adulti. Anche qui l’inclusività è centrale: sono previste attrezzature utilizzabili da persone con disabilità motoria, insieme a cyclette, ellittica, panca addominali e stazioni per il potenziamento muscolare.

Le dichiarazioni

“Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato che porta a Monterosso Almo risorse concrete destinate direttamente al benessere dei più piccoli, dei giovani e delle famiglie”, commenta Abbate, presidente della I Commissione Affari istituzionali dell’Ars, ricordando la fornitura dello scuolabus alla scuola. “Investire nella creazione di spazi pubblici sicuri, moderni e soprattutto inclusivi significa garantire a tutti i bambini, nessuno escluso, il diritto al gioco e alla socializzazione”. Il deputato ringrazia l’amministrazione comunale per il progetto esecutivo, l’assessore Amato e il presidente del Consiglio comunale D’Aquila.

L’assessore Paolo Amato parla di un intervento che rientra “in un percorso organico di sviluppo e valorizzazione”. Insieme al presidente del Consiglio comunale Giovanni D’Aquila, al sindaco e all’amministrazione, spiega, è stato individuato “un luogo sicuro, accessibile e lontano dal traffico”, pensato perché genitori e bambini possano trascorrere del tempo insieme e perché famiglie e cittadini possano condividere momenti di sport, socialità e benessere.

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