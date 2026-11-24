Statale 115 nel Ragusano, senso unico alternato dal 1° al 7 dicembre: gli orari

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Chi percorre la statale 115 «Sud Occidentale Sicula» in provincia di Ragusa dovrà mettere in conto qualche minuto in più nella prima settimana di dicembre. Lo annuncia Anas: dal 1° al 7 dicembre, dalle 7 alle 18, sarà in vigore il senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 313,740 e il chilometro 314,350. Esclusa soltanto domenica 6 dicembre.

Il provvedimento serve a consentire a E-Distribuzione di ripristinare la pavimentazione stradale dopo i lavori di scavo eseguiti all’altezza del chilometro 313,740. Il comunicato di Anas non indica in quale comune ricada il tratto interessato.

Semaforo o movieri, limite a 30 all’ora

Nei giorni e nelle ore del cantiere il transito sarà regolato da un impianto semaforico oppure da movieri. Lungo i circa seicento metri interessati scatteranno inoltre il limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Per chi viaggia nelle ore di punta, dunque, conviene partire con un po’ di anticipo e prestare attenzione alla segnaletica di cantiere.

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Una strada abituata ai cantieri

Non è il primo intervento dell’anno sulla 115 in territorio ibleo. Come avevamo raccontato, tra gennaio e aprile Anas aveva istituito il senso unico alternato sui viadotti Irminio e Guerrieri. In estate erano poi partiti i cantieri per la sostituzione dei giunti di dilatazione sugli stessi viadotti, nel territorio di Modica. Quei cantieri, però, si trovavano oltre il chilometro 332, quindi lontano dal tratto interessato ora.

Il tema dei ripristini dopo gli scavi per i cavi, del resto, è sentito anche dentro le città: a Modica, la scorsa primavera, l’assessore Armenia aveva diffidato una ditta per ripristini stradali non a norma.

Per informazioni sulla circolazione è attivo il servizio clienti «Pronto Anas», raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148. L’azienda, che fa parte del Gruppo FS, accompagna l’avviso con il suo invito alla prudenza: quando si è alla guida, tutto il resto può aspettare.

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