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Scicli piange Cettina Migliorino, titolare della boutique Diva: aveva 66 anni
23 Nov 2026 21:14
Scicli piange Cettina Migliorino, morta a 66 anni. Il suo nome era legato da tempo a Diva, boutique di abbigliamento conosciuta in città e punto di riferimento per tante clienti.
Per anni Cettina Migliorino ha lavorato nel commercio, costruendo attorno al suo negozio un rapporto diretto con il pubblico e diventando un volto familiare nel panorama delle attività sciclitane. Diva, in via Giacosa, ha rappresentato una presenza riconoscibile nel settore dell’abbigliamento femminile.
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La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra quanti l’hanno conosciuta, non soltanto per la sua attività professionale ma anche per i rapporti costruiti negli anni con clienti, amici e conoscenti.
Per Scicli, la scomparsa di Cettina Migliorino significa anche salutare una donna che per anni ha legato il proprio nome al commercio cittadino. I funerali si svolgeranno questo martedì mattina a Milano.
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