Un privato dona un bilirubinometro alla Pediatria del Maggiore di Modica: l’Asp lo accetta e lo mette subito a disposizione dei piccoli pazienti.
Modica, il Kiwanis porta Pinocchio a scuola per spiegare i diritti dei bambini
23 Nov 2026 19:20
C’è un Pinocchio che, invece di perdersi nel paese dei balocchi, attraversa il paese dei diritti. È con questa storia che il Kiwanis Club di Modica ha celebrato la 37ª Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la ricorrenza legata alla Convenzione approvata dall’Onu nel 1989, con due incontri nelle scuole dell’Istituto comprensivo Santa Marta – E. Ciaceri: prima nel plesso di Santa Marta, poi in quello di Sant’Elena.
Per il club la giornata non è una data qualsiasi: tocca uno dei principi fondanti del suo statuto. A guidare entrambi gli incontri è stata la dottoressa Chiara Facello, che il comunicato presenta come dottore di ricerca, esperta di politiche educative e della Fondazione San Giovanni Battista.
Non è la prima volta che il club e la scuola lavorano insieme su questo tema: già lo scorso anno, come avevamo raccontato, i volontari del Kiwanis avevano incontrato gli alunni del Santa Marta – Ciaceri in diversi plessi della città.
Leggi anche: Modica, piazza Matteotti diventa una caccia al tesoro dei diritti per i ragazzi
Famiglia, identità e gioco: tre articoli da raccontare
Nel plesso di Santa Marta, dopo i saluti della dirigente scolastica Grazia Basile e della presidente del Kiwanis Club di Modica, Pina Angelico, la parola è passata ai bambini delle quinte della primaria e agli alunni della 1ª B e della 1ª C della secondaria di primo grado «E. Ciaceri». Presente anche la professoressa Daniela Donzella, responsabile della commissione Unicef dell’Istituto: la scuola, infatti, è tra quelle iblee iscritte al programma Unicef per i diritti dell’infanzia.
Preparati dalle insegnanti, i ragazzi hanno discusso degli articoli 5 e 9 della Convenzione, dedicati alla famiglia, degli articoli 7 e 8 sull’identità e dell’articolo 31 sul gioco. Il gioco è stato letto nel suo lato positivo ma anche nelle sue derive pericolose. L’identità è passata attraverso cose concrete: una tradizione, un piatto tipico, un talento, una passione. La famiglia, invece, ha preso la forma della «Casacca di Geppetto», metafora delle attenzioni che si ricevono e di quelle che si restituiscono: diritti, dunque, ma anche doveri.
I cartelloni dei bambini
Su questi temi gli alunni hanno realizzato illustrazioni e cartelloni, una traduzione visiva dei principi appresi in classe. La relatrice ha poi dialogato con loro per verificare quanto fosse stato compreso, e dalle risposte è emerso che i pilastri dei diritti dell’infanzia erano arrivati a destinazione.
Lo stesso percorso, con gli stessi relatori, si è ripetuto nel plesso di Sant’Elena, con bambini già preparati dalle maestre sugli argomenti dell’incontro. Una giornata che si aggiunge agli altri appuntamenti con i giovani promossi dal club, come la memoria della Shoah con gli studenti modicani lo scorso gennaio. E il burattino di Collodi, che per diventare bambino doveva imparare a distinguere ciò che è giusto, si è rivelato ancora una volta un ottimo maestro.
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata