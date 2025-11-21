Educazione e partecipazione: a Modica, i bambini del “S. Marta – Ciaceri” protagonisti nella Giornata dei Diritti

Il 20 novembre, data in cui nel 1989 venne approvata dall’ONU la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rappresenta ogni anno un momento di riflessione collettiva a livello mondiale.

In tutta Italia scuole, istituzioni e associazioni hanno promosso iniziative per ricordare che i diritti dei bambini, dall’istruzione alla protezione, dall’inclusione alla partecipazione, non sono un concetto astratto, ma un impegno concreto che riguarda ogni comunità. In questo contesto nazionale, anche Modica ha voluto fare la sua parte. L’Istituto “S. Marta – Ciaceri”, da anni aderente al programma Unicef “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ha affiancato alle consuete attività annuali una collaborazione speciale, accettando l’invito del Kiwanis Club di Modica a celebrare insieme la Giornata con gli alunni.

I volontari del Kiwanis, tra cui la presidente, il luogotenente e diversi soci, hanno incontrato gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime classi della secondaria di primo grado dei plessi di Piano Ceci, S. Elena, S. Marta e 8 Marzo. Gli alunni, guidati dagli insegnanti, hanno realizzato poesie, monologhi, disegni e cartelloni dedicati al tema dei diritti negati: lavori semplici ma significativi, che hanno dato voce a riflessioni su discriminazione, istruzione mancata, guerre, sfruttamento e disuguaglianze.

I contributi sono stati poi condivisi durante gli incontri, trasformando le celebrazioni in momenti di ascolto e dialogo, più che in una semplice ricorrenza formale. Grande il coinvolgimento degli studenti, che hanno colto quanto la tutela dei diritti non sia solo un dovere delle istituzioni, ma un principio da vivere e riconoscere ogni giorno, anche nei gesti tra coetanei.

La scuola sottolinea come l’iniziativa abbia rappresentato un’importante occasione di crescita emotiva ed educativa: un modo per aiutare i ragazzi a sviluppare empatia, senso civico e capacità critica, competenze oggi essenziali tanto quanto quelle disciplinari. Un ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, ai volontari del Kiwanis di Modica e a tutti gli insegnanti che hanno reso possibile l’iniziativa. Una collaborazione che dimostra quanto il territorio, quando fa rete, possa offrire agli studenti esperienze di valore che vanno oltre il programma didattico.

E in un periodo in cui la cronaca internazionale ricorda ogni giorno quanto i diritti dell’infanzia siano fragili, iniziative come quella della S. Marta – Ciaceri contribuiscono a ribadire un messaggio semplice e potente: proteggere i bambini significa proteggere il futuro.

