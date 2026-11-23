Ragusa a Uomini e Donne: il cavaliere Salvatore entra per conquistare Margherita

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C’è anche un po’ di Sicilia, e soprattutto di Ragusa, nel parterre di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, tra nuove conoscenze, vecchie tensioni e discussioni in studio, ha fatto il suo ingresso un nuovo cavaliere: si chiama Salvatore, arriva proprio da Ragusa e ha deciso di mettersi in gioco per conoscere Margherita.

Un ingresso che non è passato inosservato. Salvatore ha raccontato di aver notato la dama guardando la trasmissione da casa e di aver deciso, dopo averla vista in televisione, di contattare la redazione per provare a conquistarla. Insomma, dalla Sicilia con un obiettivo ben preciso: trovare una compagna e, almeno per il momento, conoscere Margherita.

Si è presentato con un sorriso, un look elegante e l’aria di chi non ha paura di rimettersi in gioco. Un particolare ha incuriosito anche i telespettatori: durante la sua breve presentazione si sarebbe notato un leggero accento tedesco, nonostante Salvatore abbia dichiarato di provenire da Ragusa. Un piccolo dettaglio che ha aggiunto curiosità al suo debutto televisivo.

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Ma attenzione, perché Margherita non sembra una donna disposta a perdere tempo o ad accettare corteggiamenti a metà. La dama ha accolto positivamente il nuovo arrivato, ma gli ha subito messo le cose in chiaro: se vuole restare nel programma, dovrà farlo per conoscere esclusivamente lei.

Un vero e proprio ultimatum, insomma, che Salvatore dovrà decidere se accettare. Del resto, Margherita arriva da un percorso sentimentale tutt’altro che semplice, tra le frequentazioni con Donato e Gabriele e le recenti tensioni in studio, comprese quelle con Anna.

E così, mentre il pubblico cerca di capire se tra i due potrà nascere qualcosa, Ragusa può già fare il tifo per il suo nuovo rappresentante nel dating show di Canale 5. Qualcuno, intanto, ha già fatto i complimenti a Salvatore per il coraggio: non capita tutti i giorni di presentarsi in televisione per corteggiare una donna davanti a milioni di spettatori!

Adesso non resta che aspettare la prossima puntata per scoprire se il cavaliere ragusano riuscirà a fare breccia nel cuore di Margherita. La dama ha già dimostrato di avere carattere e di sapere bene cosa vuole. Salvatore è avvisato: per conquistare la sua attenzione potrebbe servire ben più di un bel sorriso.

Dalla provincia iblea agli studi di Canale 5: la sfida sentimentale è appena cominciata!

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