Da Ragusa agli studi di Roma: Martin, 15 anni, debutta nel revival di Non è la Rai

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Cento ragazzi in studio, selezionati in tutta Italia, e tra loro anche un quindicenne di Ragusa. Martin Barone, studente dell’indirizzo Aeronautico dell’Itc “Fabio Besta”, ha debuttato domenica 18 ottobre negli studi romani di Gold Tv, durante le registrazioni di “New Generations”, il nuovo varietà di attualità, costume e moda ideato e diretto dal conduttore e talent scout Marcello Favola.

Il programma si presenta come la versione contemporanea di “Non è la Rai”, lo storico format di Gianni Boncompagni che negli anni Novanta ha segnato la televisione italiana. Non è un talent show: non serve saper cantare o ballare in modo professionale. Contano l’autenticità, la presenza scenica, la mimica, il carattere e la personalità. Ogni ragazzo resta se stesso, dentro un formato fatto di momenti live, talk, costume, attualità e due spazi dedicati alla moda con sfilata.

Martin è arrivato in studio dopo aver superato i casting nazionali, scelto tra centinaia di candidati. Alle spalle ha una passione per lo sport coltivata fin da piccolo, tra judo, calcio, basket, rugby e boxe, e un amore per la musica e il canto che lo porta ad ascoltare Geolier, Ultimo, Tananai e i cantautori italiani.

Il palcoscenico, per lui, non è una scoperta recente. È cresciuto recitando nel teatro dialettale insieme alla madre, nella compagnia “La Giara” di Giarratana, ha preso parte al teatro itinerante della Divina Commedia con il regista Agostino De Angelis e ha già avuto piccoli ruoli e partecipazioni come comparsa in cortometraggi e film.

La colonna sonora della trasmissione mette insieme “We Are The World” e “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, due brani scelti come simbolo di unione tra generazioni. L’idea di Favola è quella di valorizzare i giovani talenti e dare spazio a ragazzi con sogni e storie vere. Le puntate registrate a Roma andranno in onda prossimamente su Gold Tv e sul suo circuito nazionale.

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