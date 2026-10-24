Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Torna l’ora solare: dormiremo un’ora in più
24 Ott 2026 10:18
Un’ora di sonno in più e pomeriggi che si accorciano di colpo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare 2026: alle 3 le lancette andranno spostate indietro alle 2. Finiscono così i sette mesi di ora legale, che tornerà soltanto a fine marzo.
Quando si cambia e chi lo deve fare
Il passaggio avviene alle 3 di notte tra sabato e domenica. Smartphone, tablet e computer si aggiornano da soli. Vanno invece regolati a mano gli orologi da polso e da parete, quelli del forno e del microonde e quelli di molte auto. L’ora solare resterà in vigore fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
A Ragusa il buio arriva un’ora prima
L’effetto più visibile è sul tramonto. Sabato 24 ottobre a Ragusa il sole tramonterà intorno alle 18:13, domenica 25 già verso le 17:12. In cambio le mattine si schiariscono prima: l’alba passa da circa le 7:17 a poco dopo le 6:15. A fine mese il sole calerà poco dopo le 17.
Chi se ne accorge di più
Chi lavora nelle serre, nelle campagne o fa i turni sente subito la differenza. Si comincia con più luce al mattino, ma si torna a casa col buio già dalla prima settimana. Qualche giorno per abituarsi
Il cambio d’ora è di appena sessanta minuti, ma l’organismo può metterci qualche giorno ad adattarsi. Nei primi giorni a qualcuno capitano un po’ di sonnolenza, nervosismo o piccoli sbalzi d’umore. In genere bastano pasti regolari, orari di sonno costanti e un po’ di luce naturale al mattino per rimettersi in pari.
© Riproduzione riservata