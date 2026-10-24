Torna l’ora solare: dormiremo un’ora in più

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Un’ora di sonno in più e pomeriggi che si accorciano di colpo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare 2026: alle 3 le lancette andranno spostate indietro alle 2. Finiscono così i sette mesi di ora legale, che tornerà soltanto a fine marzo.

Quando si cambia e chi lo deve fare

Il passaggio avviene alle 3 di notte tra sabato e domenica. Smartphone, tablet e computer si aggiornano da soli. Vanno invece regolati a mano gli orologi da polso e da parete, quelli del forno e del microonde e quelli di molte auto. L’ora solare resterà in vigore fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.

A Ragusa il buio arriva un’ora prima

L’effetto più visibile è sul tramonto. Sabato 24 ottobre a Ragusa il sole tramonterà intorno alle 18:13, domenica 25 già verso le 17:12. In cambio le mattine si schiariscono prima: l’alba passa da circa le 7:17 a poco dopo le 6:15. A fine mese il sole calerà poco dopo le 17.

Chi se ne accorge di più

Chi lavora nelle serre, nelle campagne o fa i turni sente subito la differenza. Si comincia con più luce al mattino, ma si torna a casa col buio già dalla prima settimana. Qualche giorno per abituarsi

Il cambio d’ora è di appena sessanta minuti, ma l’organismo può metterci qualche giorno ad adattarsi. Nei primi giorni a qualcuno capitano un po’ di sonnolenza, nervosismo o piccoli sbalzi d’umore. In genere bastano pasti regolari, orari di sonno costanti e un po’ di luce naturale al mattino per rimettersi in pari.

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