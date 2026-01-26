Contro l’oblio e l’odio: il Kiwanis ricorda la Shoah con i giovani di Modica

Il Giorno della Memoria assume per il Kiwanis un valore profondo e identitario: dalle macerie morali e materiali della Shoah e delle tragedie che hanno segnato l’Europa del Novecento nasce infatti una nuova coscienza civile, fondata sui principi di democrazia, libertà e tutela dei diritti umani.

Proprio su questi valori si concentrerà l’incontro dal titolo “La memoria scritta della Shoah”, in programma domani alle ore 11.30 nell’aula magna del Liceo Scientifico dell’I.I.S. “G. Galilei – T. Campailla” di Modica, rivolto alle studentesse e agli studenti dell’istituto.

L’iniziativa intende offrire ai giovani un momento di riflessione critica e consapevole, andando oltre la semplice commemorazione per interrogarsi sul significato attuale della memoria storica e sulla responsabilità delle nuove generazioni nel custodirla.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del dirigente scolastico, prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello, della presidente del Kiwanis Club di Modica, prof.ssa Pina Angelico, e del Luogotenente Kiwanis del Distretto Italia–San Marino, Divisione 3 Sicilia Sud-Est, dott. Antonio Davì.

Relatore dell’incontro sarà il prof. Piergiorgio Barone, pedagogista e scrittore, che attraverso l’ausilio di slide e materiali didattici guiderà gli studenti in un percorso di lettura e interpretazione della Shoah, mettendo in relazione la memoria scritta con le grandi questioni del presente, dall’educazione civica al contrasto dell’odio e delle discriminazioni.

