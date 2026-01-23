Lavori sulla Statale 115: senso unico alternato sui viadotti Irminio e Guerrieri. Ecco quando

Disagi alla circolazione lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata, Anas ha disposto importanti modifiche alla viabilità a partire dal 26 gennaio e fino al 30 aprile.

Nel dettaglio, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico: dal km 332,220 al km 333,260, in corrispondenza del viadotto Irminio, dal km 336 al km 336,501, lungo il viadotto Guerrieri.

Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza della circolazione stradale durante lo svolgimento degli interventi, che interesseranno due punti strategici dell’arteria, particolarmente trafficata sia da veicoli leggeri che da mezzi pesanti.

Anas: “Massima attenzione per ridurre i disagi”

Per limitare i disagi all’utenza in transito, Anas ha annunciato che saranno adottate tutte le misure necessarie, anche attraverso l’impiego di proprio personale operativo, con il compito di monitorare la viabilità e intervenire in caso di criticità.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a moderare la velocità e, ove possibile, a programmare percorsi alternativi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

I lavori rientrano nel più ampio piano di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali gestite da Anas, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e ridurre i rischi per gli utenti della strada.

© Riproduzione riservata