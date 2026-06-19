Cantieri Anas sui viadotti Irminio e Guerrieri: senso unico alternato per mesi nel Modicano

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Nuovi interventi di manutenzione programmata sulla Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Anas ha annunciato l’avvio dei lavori per la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti Irminio e Guerrieri, nel territorio comunale di Modica, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità lungo uno degli assi stradali più importanti della Sicilia sud-orientale.

Le operazioni interesseranno due infrastrutture strategiche per i collegamenti della provincia di Ragusa e richiederanno l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con possibili rallentamenti e code soprattutto nei periodi di maggiore traffico.

Il primo cantiere sarà attivato a partire dal 22 giugno sul viadotto Irminio, nel tratto compreso tra il chilometro 332,220 e il chilometro 333,260 della SS115. L’intervento avrà una durata prevista di circa 60 giorni e comporterà una riduzione della carreggiata disponibile al traffico.

Successivamente, dal 30 giugno, i lavori si sposteranno anche sul viadotto Guerrieri, tra il chilometro 336,000 e il chilometro 336,501. In questo caso la durata stimata del cantiere sarà di 30 giorni, sempre con la regolazione del traffico attraverso il senso unico alternato e semafori temporanei.

Gli automobilisti che transitano quotidianamente lungo la SS115 sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, considerando possibili rallentamenti nei tratti interessati dai lavori. Particolare attenzione sarà necessaria nelle ore di punta e durante i fine settimana, quando il volume di traffico verso le località costiere del Ragusano tende ad aumentare sensibilmente.

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