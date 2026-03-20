A Modica lavori di scavo e cavidotti: assessore Armenia diffida la ditta per ripristini stradali non a norma

L’Amministrazione Comunale di Modica interviene con fermezza sui lavori di scavo per la sostituzione dei cavidotti in Media Tensione (Autorizzazione n. 53/2025), dopo le numerose segnalazioni dei residenti sulle criticità dei ripristini del manto stradale.

Durante i sopralluoghi, è emerso che diversi tratti interessati dagli interventi della ditta incaricata da e-distribuzione S.p.A. hanno subito cedimenti del materiale di riempimento, creando potenziali pericoli per la circolazione e compromettendo il decoro urbano.

«Non siamo disposti a tollerare lavori approssimativi che mettono a rischio la sicurezza dei nostri cittadini e danneggiano il patrimonio stradale di Modica», dichiara l’Assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia. «Ho già diffidato formalmente la ditta incaricata, intimando l’immediato ripristino dello stato dei luoghi in tutti i punti in cui l’intervento ha ceduto o non è stato completato secondo gli standard di sicurezza previsti. Con la ditta, a seguito di sopralluogo, abbiamo già concordato modalità e tempi di consegna».

I lavori interessano arterie principali della città, tra cui Via Sorda Sampieri, Via Resistenza Partigiana, Via Ugo La Malfa e la Circonvallazione Ortisiana, con la sostituzione di cavi interrati per una lunghezza complessiva di oltre 3 chilometri. L’Amministrazione ribadisce che non verrà apposta la firma sul collaudo finale né svincolate le polizze fidejussorie finché ogni singola tratta non sarà ripristinata con asfalto a regola d’arte, eliminando avvallamenti e pericoli.

«È inaccettabile che un intervento volto al miglioramento del servizio elettrico si trasformi in un disagio permanente per la viabilità», sottolinea Armenia, precisando che l’attività di controllo riguarderà non solo e-distribuzione, ma tutte le ditte autorizzate agli scavi su suolo pubblico, per garantire sicurezza, decoro e qualità dei lavori in città.

Un monitoraggio rigoroso e costante sarà effettuato metro per metro, per consegnare ai cittadini di Modica un patrimonio stradale sicuro e funzionale.

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