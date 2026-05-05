La riserva che protegge il cielo: viaggio tra i Pantani Cuba e Longarini

Si comincia domenica con un progetto pensato per scoprire le eccellenze, note e meno note, del territorio pozzallese. Il primo appuntamento proposto dal Gruppo Emergency Pozzallo vede come meta un sito di grande valore naturalistico e civile. Visita alla riserva Pantani Cuba e Longarini, una zona umida da proteggere per la sosta degli uccelli migratori, gestita dalla fondazione tedesca ONLUS Stiftung Pro Artenvielfalt © (Fondazione Pro Biodiversità) che dal 2008 si dedica alla salvaguardia delle specie minacciate e alla tutela degli habitat, contrastando bracconaggio e uccellagione. “E’ il primo di alcune escursioni condivise, programmate per il mese di maggio – spiegano i promotori del progetto – sono visite-escursioni selezionate per la loro facile percorribilità, dove il cammino diventa il substrato per far fiorire riflessioni e progettualità, un dialogo aperto tra i partecipanti, sapendo che dalla condivisione in plein air, germogliano solo cose belle”.

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