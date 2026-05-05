Non solo benzina e diesel, adesso pure il metano: segnalato prezzo record fino a 1,889 €/kg

Nuovo allarme sul caro carburanti nella Capitale. Non bastavano benzina e diesel, adesso anche il prezzo del metano finisce sotto i riflettori. L’associazione Codici segnala un distributore situato sull’autostrada in zona Prenestina Est, a Roma. Il dato segnalato è di quelli che fanno discutere: 1,889 euro al chilogrammo.

A denunciarlo è il segretario nazionale Ivano Giacomelli, che evidenzia come il prezzo risulti nettamente superiore rispetto ad altre aree, anche limitrofe. “Parliamo di uno scarto che arriva fino a 0,44 €/kg rispetto a Orvieto e tra 0,22 e 0,29 €/kg rispetto ad altri Comuni del Lazio – spiega –. Un divario che non trova giustificazioni evidenti né sul piano logistico né su quello di mercato”.

Il dato appare ancora più anomalo se si considera che i prezzi praticati risultano superiori persino alla media delle autostrade italiane, tradizionalmente più elevata per via dei costi di gestione delle aree di servizio. Una situazione che, secondo Codici, potrebbe configurare pratiche commerciali poco trasparenti o scorrette, potenzialmente in contrasto con le normative vigenti e con le indicazioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

L’associazione invita i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali anomalie. Monitorare i prezzi esposti e documentare le differenze può contribuire a far emergere situazioni irregolari e ad attivare i controlli delle autorità competenti.

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