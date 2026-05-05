Infanzia e memoria: Ragusa dedica il nido Palazzello 2 a Giancarlo Cerini

Il 15 maggio a Ragusa sarà una data simbolica per il futuro dell’educazione: un’intera giornata dedicata al sistema integrato 0-6 e a una visione dell’infanzia che supera l’approccio assistenziale per mettere davvero al centro i bambini. Un doppio appuntamento, istituzionale e culturale, che intreccia memoria e innovazione nel segno di Giancarlo Cerini, figura chiave nel rinnovamento educativo nazionale.

La mattina si aprirà con un gesto concreto e carico di significato: alle 10:30 il Nido d’Infanzia comunale Palazzello 2 sarà ufficialmente intitolato a Cerini. Un riconoscimento che nasce dalla volontà della comunità, testimoniata da oltre 600 firme, e che riflette l’impatto profondo del pedagogista sulle politiche educative italiane, in particolare nella costruzione del sistema integrato 0-6.

Nel pomeriggio, alle 16:00, il Centro Culturale Commerciale “Mimi Arezzo” ospiterà il convegno “In ricordo di Giancarlo Cerini: il Sistema Integrato 0-6”. L’iniziativa, promossa in sinergia da AVIS Provinciale, Comune di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Ragusa e AIMC, rappresenta un momento di riflessione collettiva sul valore educativo dei primi anni di vita.

Ad aprire i lavori saranno l’assessora all’Istruzione Catia Pasta, il sindaco Peppe Cassì, l’assessora ai Servizi Sociali Elvira Adamo e la dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale Daniela Mercane. A condurre il convegno sarà Giovanna Criscione, promotrice dell’evento, affiancata da esperte di rilievo come Loretta Lega e Mariella Spinosi.

Il primo momento dell’incontro sarà dedicato alla figura di Cerini, mentre una seconda sessione entrerà nel vivo del Sistema Integrato 0-6 con interventi di protagonisti del settore, tra cui Antonia Labonia, Esther Flocco e Giambattista Bufalino.

Al centro del dibattito, un tema sempre più strategico: l’educazione nei primi anni di vita come leva per una società più equa. “Educare fin dai nidi significa investire nello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini”, sottolinea l’assessora Catia Pasta. “I servizi educativi per l’infanzia non sono solo un supporto alle famiglie, ma un diritto fondamentale”.

L’impegno dell’amministrazione comunale si traduce in un rafforzamento concreto dell’offerta educativa, con nuove strutture pensate non solo per aumentare i posti disponibili, ma per promuovere un modello pedagogico moderno. L’intitolazione degli spazi educativi a figure di riferimento come Cerini diventa così una scelta identitaria: un modo per trasformare ogni luogo in uno spazio che accoglie, racconta e ispira.

Cerini, già protagonista all’interno del Ministero dell’Istruzione, ha contribuito alla definizione delle Linee pedagogiche 0-6 e degli Orientamenti 0-3, oltre a partecipare alla stesura delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. Il suo lascito continua oggi a vivere nei servizi educativi di tutta Italia.

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