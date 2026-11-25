L'Asp di Ragusa ha i vincitori per tutti i 45 posti di dirigente medico in cinque discipline: 16 specialisti assunti a tempo indeterminato, 29 specializzandi. E otto medici passano a tempo pieno.
Ragusa, 66 ammonimenti per violenza contro le donne e la Questura si tinge di arancione
25 Nov 2026 22:42
Sessantasei. È il numero degli ammonimenti che il Questore di Ragusa ha firmato finora nei confronti di uomini responsabili di condotte maltrattanti, persecutorie e denigranti. Il dato lo ha diffuso la stessa Questura nella serata di mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mentre la facciata del palazzo di Ragusa si tingeva di arancione davanti alle autorità civili e militari della provincia.
L’illuminazione rientra nella campagna internazionale «Orange the World», a cui la Polizia di Stato aderisce insieme a Soroptimist International. Lo stesso colore, in mattinata, aveva acceso anche le caserme dei carabinieri di Ragusa, Modica e Scicli.
L’ammonimento, la misura che arriva prima del reato
L’ammonimento è uno strumento di prevenzione: il Questore lo adotta per fermare sul nascere una spirale di aggressività, prima che diventi qualcosa di peggio. Nel territorio ibleo, sottolinea la Polizia, resta uno dei cardini dell’attività di contrasto alla violenza di genere, accanto alle indagini e all’accoglienza delle vittime.
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Stanze protette e un kit per chi denuncia
Grazie alla sezione locale di Soroptimist, in Questura e nei commissariati della provincia sono state allestite stanze dedicate all’ascolto protetto delle persone più fragili, a cominciare dalle donne che subiscono violenza: ambienti riservati pensati per il primo contatto con gli agenti. Una di queste era stata inaugurata a inizio novembre al commissariato di Comiso.
Alla cerimonia ha partecipato anche l’associazione modicana «Lo scontrino sospeso», che ha consegnato in Questura un kit di prodotti di prima necessità destinato alle donne maltrattate che trovano il coraggio di denunciare e di avviare un percorso di uscita dalla violenza.
Il messaggio della Polizia di Stato è lo stesso che negli ultimi giorni è risuonato in tutta la provincia, dalle casse dei supermercati con il numero 1522 alle panchine rosse: rompere il silenzio e affidarsi alla rete di protezione che esiste sul territorio. ( foto Franco Assenza)
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