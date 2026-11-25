Ragusa, il 1522 arriva alle casse della Coop: totem contro la violenza sulle donne

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Mentre si aspetta il proprio turno alla cassa, tra il carrello e la borsa della spesa, adesso a Ragusa c’è anche un numero da ricordare: il 1522. Nei due supermercati Coop della città, quello del centro commerciale Le Masserie e quello di via Giulio Pastore, sono stati installati vicino alle casse dei totem informativi contro la violenza sulle donne. L’idea è della Consulta femminile del Comune di Ragusa, che l’ha proposta a Coop Gruppo Radenza (Master Coop Alleanza 3.0) e all’Associazione siciliana consumatori consapevoli. Lo annuncia un comunicato diffuso oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La scelta del posto non è casuale. Dalle casse passano ogni giorno donne, uomini, famiglie e ragazzi: è un luogo discreto, dove un messaggio può raggiungere anche chi vive la violenza in silenzio e difficilmente cercherebbe aiuto altrove.

Cosa c’è sui totem

Sotto la frase «Riprenditi il tuo spazio, riprenditi la tua libertà. Il primo passo è qui!» i pannelli offrono tre strumenti per chiedere aiuto:

il 1522 , il numero nazionale antiviolenza e stalking: gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24 e raggiungibile anche da telefoni scarichi o senza credito;

, il numero nazionale antiviolenza e stalking: gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24 e raggiungibile anche da telefoni scarichi o senza credito; un QR code per la chat silenziosa : si inquadra con la fotocamera dello smartphone e apre una conversazione scritta sul sito ufficiale del 1522, senza che nessuno possa ascoltare;

: si inquadra con la fotocamera dello smartphone e apre una conversazione scritta sul sito ufficiale del 1522, senza che nessuno possa ascoltare; i recapiti del Centro antiviolenza «Il Pettirosso» di Ragusa, in via Taormina 1: telefono 0932 1911744, cellulari di emergenza 379 2997702 e 388 6544106. I servizi sono gratuiti, anonimi e riservati.

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La campagna di novembre

I totem fanno parte del calendario di novembre che Coop Gruppo Radenza dedica al contrasto alla violenza sulle donne, sotto lo slogan «Coltiviamo la cultura del rispetto. Ogni giorno, con le parole, con i gesti, con le nostre scelte», insieme all’impegno nazionale Close the Gap. Il programma era stato presentato a metà mese, e la giornata di oggi si aggiunge agli appuntamenti del 25 novembre in provincia.

La Consulta femminile ringrazia l’azienda e l’associazione dei consumatori per aver accolto subito la proposta: «Contrastare la violenza sulle donne è una responsabilità collettiva», scrive, e questo strumento porta l’informazione «direttamente tra la gente».

«Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa della Consulta femminile di Ragusa perché crediamo che la cultura del rispetto si costruisca ogni giorno, anche attraverso gesti semplici e capillari», dice Danilo Radenza, amministratore delegato di Coop Gruppo Radenza. «Se questo totem alle casse riuscirà anche solo a far sentire meno sola una donna o a darle il coraggio di fare quel primo passo verso la libertà, avremo raggiunto il risultato più importante».

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