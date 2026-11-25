Ragusa, una panchina rossa in piazza Monsignor Tidona contro la violenza sulle donne

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Da ieri pomeriggio in piazza Monsignor Tidona, a Ragusa, c’è una panchina che non serve soltanto a sedersi. È rossa, come tutte quelle che in Italia ricordano le donne uccise o maltrattate, e porta la firma dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ragusa, l’Ordine Tsrm Pstrp. È stata inaugurata alla vigilia del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come annuncia l’Ordine in una nota.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Ordine professionale, il Comune di Ragusa e l’associazione antiviolenza Donne a Sud, da anni impegnata sul territorio nella prevenzione e nel sostegno alle donne vittime di maltrattamenti.

Il sindaco Cassì: «Contro la cultura del silenzio»

Alla cerimonia c’era il sindaco Peppe Cassì, che ha letto l’iniziativa come un passo in avanti per mettere sotto accusa una certa cultura del silenzio. Con lui gli assessori Elvira Adamo e Giovanni Gurrieri e il consigliere comunale Sergio Schininà, insieme ai rappresentanti di Donne a Sud.

Il presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa, Roberto Caruso Olivo, ha legato il gesto al mestiere di chi lavora nella sanità: «Il nostro mandato prevede che ci si prenda cura della persona nella sua interezza e, prendersi cura significa anche non voltarsi dall’altra parte, educare al rispetto, prevenire il disagio e denunciare ogni forma di abuso, fisica o psicologica che sia». E ancora: «Questa panchina non è un semplice arredo urbano ma un invito silenzioso e allo stesso tempo potentissimo a non dimenticare le vittime e a dire, tutti insieme, basta alla violenza».

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Non solo una ricorrenza

Il punto, per l’Ordine, è che la panchina resti lì anche quando le iniziative di questi giorni saranno finite. Lo ha detto Maria Ventura, referente dello Sportello Donna dell’Ordine, che da tempo lavora con Donne a Sud nelle attività di sensibilizzazione: «È importante affermare che la lotta alla violenza sulle donne non resti confinata a una ricorrenza o a una giornata simbolica. Vogliamo che questo luogo possa ricordare ogni giorno l’importanza della prevenzione, dell’educazione al rispetto e della vicinanza a chi vive situazioni di violenza o disagio».

La panchina entra nel percorso che l’Ordine porta avanti sulla tutela della persona e sulla salute sociale, con l’idea di coinvolgere non solo il mondo sanitario ma l’intera comunità. Un oggetto semplice, in una piazza del centro, che chiede a chi passa di non girarsi dall’altra parte.

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