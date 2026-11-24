Ci sono sere in cui basta alzare gli occhi. Oggi, martedì 24 novembre, al crepuscolo, la luna piena di novembre è salita lenta sopra i Monti Iblei, calda e arancio come una lanterna appoggiata sull’orizzonte. A fermarla in uno scatto è stato Gianni Tumino, fotografo e appassionato di cielo, che ha inviato l’immagine alla redazione di RagusaOggi.it.
Lo scatto è stato realizzato alle 16:43, ora locale, in contrada Scalepiane, a Modica. In basso, la campagna iblea con i suoi muri a secco e gli alberi che si perdono nella penombra; in alto, il disco lunare, nitido al punto da lasciar vedere i mari e i crateri della sua superficie, sospeso in un cielo che sfuma dal rosa al viola.
Un momento che appartiene a tutti
È uno di quei momenti che il ritmo della giornata ci porta a perdere: il lavoro, le commissioni, il traffico. Eppure la luna sorge ogni volta, puntuale, sopra le nostre campagne e i nostri paesi, e basta fermarsi un istante, magari sulla strada di casa, per ritrovare quella sensazione di stupore che da bambini ci faceva restare a naso in su.
Per chi ama la fotografia, il cielo degli Iblei è una tavolozza che cambia ogni sera. Tumino ha ripreso la scena con una Canon EOS R5 e un obiettivo zoom Canon RF 100-500 millimetri impiegato alla massima focale, a 500 millimetri, con diaframma f/20, un tempo di posa di 1/125 di secondo e sensibilità ISO 800. Poi il lavoro di rifinitura al computer, con i programmi Lightroom, DxO PureRaw e Photoshop.
A lui va il nostro grazie per aver condiviso con i lettori un pezzo di bellezza quotidiana. Se anche voi avete uno scatto del cielo ibleo, o una foto che racconta il vostro angolo di provincia, potete inviarlo alla redazione: lo racconteremo insieme.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni