Modica, la luna piena di novembre sale sui Monti Iblei: lo scatto di Gianni Tumino

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Ci sono sere in cui basta alzare gli occhi. Oggi, martedì 24 novembre, al crepuscolo, la luna piena di novembre è salita lenta sopra i Monti Iblei, calda e arancio come una lanterna appoggiata sull’orizzonte. A fermarla in uno scatto è stato Gianni Tumino, fotografo e appassionato di cielo, che ha inviato l’immagine alla redazione di RagusaOggi.it.

Il video di RagusaOggi

La luna piena sui Monti Iblei, vista da contrada Scalepiane (Modica). Foto di Gianni Tumino

Lo scatto è stato realizzato alle 16:43, ora locale, in contrada Scalepiane, a Modica. In basso, la campagna iblea con i suoi muri a secco e gli alberi che si perdono nella penombra; in alto, il disco lunare, nitido al punto da lasciar vedere i mari e i crateri della sua superficie, sospeso in un cielo che sfuma dal rosa al viola.

Un momento che appartiene a tutti

È uno di quei momenti che il ritmo della giornata ci porta a perdere: il lavoro, le commissioni, il traffico. Eppure la luna sorge ogni volta, puntuale, sopra le nostre campagne e i nostri paesi, e basta fermarsi un istante, magari sulla strada di casa, per ritrovare quella sensazione di stupore che da bambini ci faceva restare a naso in su.

Per chi ama la fotografia, il cielo degli Iblei è una tavolozza che cambia ogni sera. Tumino ha ripreso la scena con una Canon EOS R5 e un obiettivo zoom Canon RF 100-500 millimetri impiegato alla massima focale, a 500 millimetri, con diaframma f/20, un tempo di posa di 1/125 di secondo e sensibilità ISO 800. Poi il lavoro di rifinitura al computer, con i programmi Lightroom, DxO PureRaw e Photoshop.

A lui va il nostro grazie per aver condiviso con i lettori un pezzo di bellezza quotidiana. Se anche voi avete uno scatto del cielo ibleo, o una foto che racconta il vostro angolo di provincia, potete inviarlo alla redazione: lo racconteremo insieme.

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