Palazzo degli Studi di Modica, avanti il cantiere: sarà scuola elementare e media

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il Palazzo degli Studi di Modica fa un altro passo verso la sua nuova vita. Il Comune ha pagato la quarta tranche dei lavori di ristrutturazione del secondo e del terzo piano dello storico edificio, segnati da anni di degrado. Quando il cantiere sarà finito, quegli spazi torneranno a riempirsi di studenti: il palazzo è destinato a ospitare una scuola elementare e una scuola media.

Chi sta lavorando al Palazzo degli Studi

I lavori sono affidati a un raggruppamento di imprese formato da Alma Group srl e Capizzello Emanuele srl. Il pagamento appena disposto corrisponde al quarto stato di avanzamento dei lavori: un segnale che il cantiere procede e che le opere eseguite finora sono state verificate e contabilizzate. L’intervento riguarda in particolare i due piani superiori dell’edificio, quelli più colpiti dai fenomeni di degrado edilizio.

Un simbolo della città che torna alla scuola

Il Palazzo degli Studi, nel cuore del centro storico, è uno degli edifici più riconoscibili di Modica e per decenni è stato la casa del liceo classico. Negli anni il suo stato di abbandono, soprattutto ai piani alti, è stato più volte denunciato da studenti, docenti e associazioni, come avevamo raccontato in un’interminabile storia di degrado. Nello stesso complesso, nei locali dell’ex scuola media Scrofani, sta prendendo forma anche il nuovo asilo nido di Modica Bassa.

Cosa cambia per le famiglie

La destinazione finale è chiara: aule per i bambini delle elementari e per i ragazzi delle medie, in un edificio storico restituito alla sua funzione originaria di luogo di studio. Il recupero dei piani superiori significa sottrarre al degrado una parte importante del palazzo e riportare la scuola nel centro della città. I tempi di consegna non sono ancora stati comunicati: il pagamento della quarta tranche dice però che il cantiere è entrato in una fase avanzata.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it