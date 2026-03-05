A Modica l’ex scuola Scrofani diventa asilo nido. A che Punto è il cantiere?

Un nuovo tassello prende forma nel percorso di potenziamento dei servizi per l’infanzia e nella riqualificazione del patrimonio pubblico di Modica. Il sindaco Maria Monisteri e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del nuovo asilo nido di Corso Garibaldi, struttura finanziata con fondi PNRR e destinata a servire l’area di Modica Bassa, oggi priva di un servizio educativo pubblico. L’occasione è servita per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, ormai nella fase conclusiva.

Il nuovo asilo nido sorgerà nei locali dell’ex scuola media Scrofani, parte del complesso immobiliare dello storico Palazzo degli Studi, simbolo della città che per decenni ha ospitato il liceo classico e che da circa trent’anni era inutilizzato. La struttura accoglierà 20 bambini, suddivisi in 12 posti per divezzi e 8 per lattanti, rispondendo così alle diverse esigenze delle famiglie.

“Si tratta di un intervento particolarmente significativo – spiega l’assessore Drago – perché unisce due obiettivi strategici dell’amministrazione: creare nuovi servizi educativi e valorizzare un edificio storico della città”. L’intervento ha previsto la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dell’immobile, con rifacimento degli impianti, sostituzione degli infissi, adeguamento degli spazi alle normative vigenti e recupero delle parti architettoniche storiche.

Non sono mancati imprevisti, fisiologici quando si interviene su edifici storici. “È stata necessaria la redazione di una perizia di variante – prosegue Drago – ma oggi possiamo dire con soddisfazione che i lavori procedono nella giusta direzione verso il completamento”.

