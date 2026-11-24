Scoglitti, lo stadio Andolina riapre: il Comune accoglie l’appello di sei società

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Potrà riaprire il campo sportivo di Scoglitti. Sono stati completati i lavori di sistemazione del terreno di gioco dello stadio “Nunzio Andolina” e quelli di rifacimento degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli impianti elettrici e idraulici. L’impianto, che era chiuso da quasi vent’anni, era tornato nuovamente fruibile dopo anni di abbandono.

Le società sportive, sia di Vittoria sia di Scoglitti, avrebbero potuto utilizzarlo per gli allenamenti e anche per alcune gare dei campionati minori già calendarizzate.

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Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, ha però segnalato la presenza di rifiuti nell’area esterna dello stadio, non ancora interamente ripulita.

Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di sospendere la riapertura dello stadio e di rinviarla di due o tre settimane, in attesa di concludere i lavori di sistemazione e pulizia dell’area esterna.

La protesta delle società

Immediata la reazione di sei società sportive vittoriesi, quelle che avrebbero dovuto utilizzare lo stadio Nunzio Andolina per allenamenti o gare di campionato juniores.

“La notizia del rinvio – scrivono le sei società in una lettera inviata agli amministratori – rischia di compromettere seriamente l’impegno sociale, educativo e inclusivo che le società calcistiche portano avanti quotidianamente sul nostro territorio e metterebbe in grave difficoltà centinaia di ragazzi e le rispettive famiglie, oltre a creare enormi problemi organizzativi alle società sportive, già costrette da tempo a fare i conti con una grave carenza di strutture disponibili”.

Fino a poche settimane fa, infatti, alcune partite casalinghe dei campionati juniores venivano ospitate in stadi di città vicine (Rosolini, Modica e Caltagirone), creando notevoli disagi alle famiglie. Per questo le sei società hanno chiesto la riapertura dello stadio.

Proprio per questo motivo, le sei società sportive di Vittoria hanno deciso di unirsi per chiedere con determinazione all’Amministrazione comunale e all’assessore competente di garantire la riapertura e la piena fruibilità del campo sportivo di Scoglitti.

Le sei società sportive hanno chiesto che “le diatribe politiche vengano messe da parte” e si sono dette disponibili “a collaborare e ad assumerci le responsabilità di nostra competenza per affrontare e gestire le piccole criticità presenti”.

Il sì del Comune

Anche il delegato della Lega Nazionale Dilettanti per Ragusa, Gino Giacchi, ha chiesto al Comune di riaprire lo stadio, che è già stato omologato e ritenuto fruibile, poiché l’attività sportiva viene svolta nello stadio e gli spogliatoi e i servizi sono pienamente fruibili.

Il Comune ha accolto la richiesta: lo stadio “Nunzio Andolina” sarà riaperto nei prossimi giorni.

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