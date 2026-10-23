Porto di Scoglitti, 3 milioni per il dragaggio: è scontro su chi li ha ottenuti

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Per i pescatori di Scoglitti la notizia è una: ci sono 3 milioni di euro per i lavori di dragaggio del porto peschereccio e di diporto. Ma sulla paternità del risultato è già polemica politica.

Secondo la ricostruzione del Partito democratico, in commissione Bilancio all’Ars l’emendamento che destinava i 3 milioni a Scoglitti era stato inizialmente bocciato, mentre venivano stanziati 5 milioni per il porto di Gela. Alla denuncia di quella disparità, sostengono i dem, la maggioranza avrebbe risposto che per Scoglitti mancavano i presupposti progettuali e che il finanziamento doveva attendere la Finanziaria successiva. Poi lo stanziamento è arrivato, con un emendamento a firma del deputato regionale del Pd Nello Dipasquale.

«Non erano né la mancanza di risorse né un ostacolo progettuale insuperabile a impedire il finanziamento», è la tesi del Pd: la scelta iniziale di finanziare Gela e lasciare fuori Scoglitti, a loro giudizio, aveva penalizzato Vittoria e la sua marineria.

A replicare è il segretario provinciale del Partito democratico, Angelo Curciullo, che risponde a un video del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra: «Prima hanno negato i 3 milioni, adesso vogliono intestarsi il risultato». Curciullo dice di accogliere l’invito di Vinciguerra a superare le contrapposizioni, ma chiede di partire dal riconoscimento di chi ha presentato l’emendamento: «È agli atti».

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