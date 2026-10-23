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Pozzallo tra le eccellenze della scuola siciliana: il Rogasi premiato da Valditara per “La Strabomba”
23 Ott 2026 19:39
L’Istituto Comprensivo “Rogasi” di Pozzallo è tra le scuole di eccellenza premiate agli Stati Generali della Scuola Siciliana, che si sono svolti il 14 ottobre a Palermo.
Il riconoscimento è arrivato grazie alla vittoria del contest nazionale #ioleggoperché ed è stato consegnato alla dirigente scolastica, Deborah Consoli, direttamente dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Protagonista di questo importante successo è il cortometraggio “La Strabomba”, realizzato dagli alunni e dai docenti della scuola primaria del plesso Raganzino: un progetto che ha saputo valorizzare la lettura attraverso creatività, collaborazione ed espressione artistica.
Ispirandosi alla favola di pace di Mario Lodi, gli studenti hanno dato vita a un’opera filmica corale capace di trasformare la lettura in un fermo “no” alla guerra e a ogni forma di violenza.
Un messaggio di coraggio, responsabilità e speranza per un futuro diverso che ha consentito alla scuola primaria Raganzino di conquistare il podio dei cinque vincitori del contest #ioleggoperché 2025, al quale hanno partecipato 756 scuole italiane.
Un risultato particolarmente significativo per l’intera comunità scolastica pozzallese e che testimonia l’impegno dell’Istituto nella promozione della cultura, dell’innovazione didattica e di percorsi educativi capaci di valorizzare le potenzialità degli studenti.
Il riconoscimento ottenuto a Palermo premia il lavoro svolto da docenti e alunni, ma anche il coinvolgimento delle famiglie, che hanno accompagnato il progetto con partecipazione ed entusiasmo.
Un ruolo importante è stato svolto anche dalla Libreria Mondadori di Pozzallo, che ha collaborato all’iniziativa.
La premiazione agli Stati Generali della Scuola Siciliana rappresenta così un ulteriore traguardo per il Rogasi e per il plesso Raganzino, trasformando un progetto nato tra i banchi di scuola in un’esperienza capace di ottenere un riconoscimento nazionale e di portare Pozzallo tra le eccellenze del sistema scolastico siciliano.
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