San Domenico a Modica, partono i lavori: la facciata tornerà all’antico splendore

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Il cantiere è ufficialmente aperto e la facciata della chiesa di San Domenico, a Modica, si prepara a un restauro atteso. Sono stati consegnati oggi i lavori per il restauro e la tutela lapidea di uno dei monumenti simbolo della città, alla presenza del vicario don Stefano Modica, del parroco fra Emanuele e del geometra Giunta, in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni culturali.

Il progetto prevede la rimozione dei graffiti e una pulizia specialistica, con un trattamento localizzato e graduale delle superfici per eliminare depositi, patine e alterazioni senza danneggiare la pietra. Sono previsti anche il consolidamento e il ripristino delle parti deteriorate, la revisione cromatica con velature e il restauro degli elementi in legno, con particolare attenzione al portone d’ingresso.

«Vedere i fondi regionali trasformarsi in cantieri concreti è la testimonianza dell’impegno costante che stiamo portando avanti a Palermo per Modica e per tutto il territorio ibleo», ha dichiarato Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali dell’Ars che ha ottenuto il finanziamento tramite l’Assessorato regionale ai Beni Culturali.

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