Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
San Domenico a Modica, partono i lavori: la facciata tornerà all’antico splendore
23 Ott 2026 17:03
Il cantiere è ufficialmente aperto e la facciata della chiesa di San Domenico, a Modica, si prepara a un restauro atteso. Sono stati consegnati oggi i lavori per il restauro e la tutela lapidea di uno dei monumenti simbolo della città, alla presenza del vicario don Stefano Modica, del parroco fra Emanuele e del geometra Giunta, in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni culturali.
Il progetto prevede la rimozione dei graffiti e una pulizia specialistica, con un trattamento localizzato e graduale delle superfici per eliminare depositi, patine e alterazioni senza danneggiare la pietra. Sono previsti anche il consolidamento e il ripristino delle parti deteriorate, la revisione cromatica con velature e il restauro degli elementi in legno, con particolare attenzione al portone d’ingresso.
«Vedere i fondi regionali trasformarsi in cantieri concreti è la testimonianza dell’impegno costante che stiamo portando avanti a Palermo per Modica e per tutto il territorio ibleo», ha dichiarato Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali dell’Ars che ha ottenuto il finanziamento tramite l’Assessorato regionale ai Beni Culturali.
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