Modica, 2 milioni di euro per i loculi del cimitero transennati da dieci anni

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Da dieci anni le famiglie potevano soltanto guardarle da dietro le transenne. Ora per le edicole funerarie sociali del cimitero storico di Modica, a rischio crollo, arrivano i fondi: l’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’emendamento che stanzia 2 milioni di euro per la messa in sicurezza e la salvaguardia dei loculi.

Gli interventi riguarderanno in particolare le edicole del Circolo Di Vittorio e del SS. Sacramento, dove riposano i defunti di tante famiglie modicane. I lavori, urgenti, saranno coordinati dalla Protezione civile insieme al Genio civile. A dare la notizia, con «soddisfazione e sollievo morale», è il Comitato di tutela per il cimitero storico di Modica, che da oltre un anno porta avanti la battaglia raccogliendo l’impegno di centinaia di cittadini. Per il Comitato si tratta di un risultato storico, nato da una rara unità della deputazione iblea al di là degli schieramenti.

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