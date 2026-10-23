Ciak a Ibla per il film della Comencini: divieti di sosta fino al 20 novembre

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Il set di «Oliva Denaro» torna a prendersi le strade di Ragusa Ibla. Per le riprese del film diretto da Cristina Comencini, il Comune ha firmato un’ordinanza con divieti di sosta e chiusure temporanee che arrivano fino al 20 novembre. A Ibla il cinema è di casa; chi abita e lavora nel quartiere, però, farà bene a segnarsi le date.

I divieti a Ibla

Durante le riprese sono previste chiusure a intermittenza, per auto e pedoni, dei tratti interessati: il cosiddetto «stop and go». I mezzi della produzione potranno inoltre percorrere via Don Minzoni contromano, con personale della troupe in piazza della Repubblica a regolare il passaggio.

Si gira anche a Monterosso Almo

Il film coinvolge anche Monterosso Almo, dove le attività erano già cominciate a inizio ottobre. Con l’ordinanza sindacale numero 141 il sindaco ha disposto divieti di sosta in via Padre Pio e in un tratto di via Berlinguer fino al 23 ottobre, e poi dal 28 ottobre al 1° novembre. Via Roma, tra via Ugo La Malfa e piazzetta Sant’Antonio, resta chiusa al traffico dalle 15 del 22 ottobre alle 3 del 23 e dalle 8 alle 22 del 28 ottobre.

Il 29 ottobre, dalle 16 alle 20, scatta inoltre il divieto di sosta tra via Mercato, largo Mazzini, via Principessa Maria del Belgio e piazza San Giovanni. La piazza, poi, il 30 e il 31 ottobre sarà chiusa a intermittenza dalle 6 alle 19.

Una storia che ha cambiato l’Italia

Come avevamo anticipato a settembre, le prime riprese del film si sono svolte proprio nel Ragusano. «Oliva Denaro» è il titolo del romanzo di Viola Ardone ispirato alla vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che negli anni Sessanta rifiutò il matrimonio riparatore e aprì la strada a un cambiamento profondo nella legge e nella coscienza del Paese. Una storia simbolo che ora trova casa, almeno per qualche settimana, tra i vicoli barocchi di Ibla e le piazze di Monterosso.

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