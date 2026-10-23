Taxi a Vittoria, aumenti da Dicembre: per andare in aeroporto a Catania ci vorranno 150 euro

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Dal 1° dicembre prendere un taxi a Vittoria costerà sensibilmente di più: la Giunta Aiello ha approvato il nuovo tariffario. La corsa più cara, quella verso l’aeroporto di Catania, passa da 100 a 150 euro.

Le nuove tariffe dei taxi a Vittoria

Lo scatto di partenza sale da 2,50 a 3 euro e la corsa minima da 5 a 6 euro. L’aumento più forte riguarda però il chilometro: in città si passa da 1,20 a 1,70 euro, fuori città da 1,10 a 1,60 euro. La tariffa extraurbana vale anche per le corse verso l’aeroporto di Comiso.

Ritoccate anche le tratte a prezzo fisso, quelle di cui il cliente conosce il costo prima di salire a bordo:

Vittoria–Scoglitti: da 18 a 25 euro;

Vittoria–aeroporto di Catania: da 100 a 150 euro;

Scoglitti–aeroporto di Catania: da 110 a 170 euro.

In percentuale, gli aumenti vanno dal 20 per cento dello scatto iniziale al 55 per cento della corsa da Scoglitti all’aeroporto etneo.

Cosa scende e cosa resta uguale

Non tutto, però, va all’insù. Il supplemento per le corse notturne e festive scende dal 30 al 25 per cento. Gli animali, finora pagati 1,20 euro ciascuno, viaggeranno gratis. Restano gratuiti i bagagli, mentre la sosta continua a costare 15 euro l’ora, con i primi dieci minuti senza addebito.

Il nuovo tariffario dovrà essere esposto in modo visibile dentro ogni auto e pubblicato sul sito del Comune. La delibera precisa inoltre che il prezzo fisso delle tratte extraurbane è il costo complessivo della corsa. Nessun supplemento, infine, potrà essere chiesto se non è previsto espressamente.

Perché aumenta il prezzo

A spingere la Giunta guidata dal sindaco Francesco Aiello è la crescita dei costi sostenuti dai tassisti: carburante ed energia anzitutto, ma anche manutenzione dei veicoli, pneumatici, assicurazioni e spese di gestione. Le tariffe in vigore risalgono a un provvedimento del 2013 mai aggiornato. Come termine di paragone, gli uffici hanno guardato al tariffario adottato da Ragusa nel marzo 2024, precisando però che Vittoria fissa le proprie tariffe in autonomia.

Il Comune sottolinea che il ritocco serve a garantire la continuità e la sostenibilità del servizio, senza aumenti «non adeguatamente motivati». Resta da vedere come la prenderanno gli utenti, a cominciare da chi deve raggiungere Fontanarossa: da dicembre, per loro, il conto sarà più alto di cinquanta euro.

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