Pozzallo, tregua con l’Enel: riprendono gli scavi, ripristini entro febbraio 2027

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Le ruspe tornano al lavoro, ma questa volta con un calendario messo nero su bianco. A Pozzallo il Comune ha revocato la sospensione dei lavori di ammodernamento della rete elettrica decisa il 16 ottobre, dopo che e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete, si è impegnata formalmente a rispettare tempi precisi per la fine degli scavi e per il ripristino delle strade.

L’intesa è arrivata al termine di una riunione a Palazzo di Città, chiesta dalla stessa azienda e descritta come lunga e animata. Il sindaco Roberto Ammatuna aveva preteso garanzie: ripristino definitivo dell’asfalto nei tratti scavati, nessun intervento sulle strade appena rifatte e, dove possibile, nuovo manto sull’intera carreggiata interessata dai cantieri. Il sindaco ha autorizzato la ripresa dei lavori con l’auspicio che gli impegni vengano rispettati.

Le vie e le scadenze

Nella nota inviata al Comune, e-distribuzione elenca strada per strada i tempi. I lavori affidati alla ditta Trialux si chiuderanno entro le festività natalizie, con i ripristini definitivi entro gennaio 2027, in un lungo elenco di vie del centro: tra le altre Lungomare-Largo Vespri Siciliani, via Diaz, XXIV Maggio, Napoli, Studi, Bixio, Garibaldi, Lombardo, piazza Rimembranze, Pasubio, piazza Cesare Battisti, Mazzini, dei Fornai, Galilei e Alfieri.

La ditta Elettrocostruzioni chiuderà entro novembre i cantieri nelle vie Peppino Impastato, dello Stadio e Asia, ed entro Natale quelli di via dei Camionisti, Menotti, Amore, della Sila, Sicilia, Trieste, viale Papa Giovanni XXIII e via dell’Arno. Da gennaio partirà l’ultimo lotto, fino a febbraio 2027, sul lungomare Pietrenere, in viale Europa, via Galfo e via del Merluzzo. Nel centro urbano i ripristini definitivi sono promessi entro le feste.

Due le garanzie in più: dove si incrociano più cantieri la strada sarà aperta una sola volta, posando insieme tutti i cavidotti previsti, e il tratto di via Mazzini asfaltato di recente non sarà toccato, grazie a un percorso alternativo indicato dall’azienda. Secondo il Comune, gli investimenti servono a una città cresciuta molto negli ultimi anni, con consumi di energia che la vecchia rete non riusciva più a sostenere.

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