Vittoria, arrivano i fondi per Scoglitti ma acqua e strade restano un’emergenza

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I soldi per il porto di Scoglitti e per gli ex cinema Barone e Garibaldi sono arrivati, e il sindaco Francesco Aiello li ha salutati come un risultato importante. Ma a Vittoria, aprendo il rubinetto o percorrendo le strade di molti quartieri, il quadro resta quello di sempre: acqua che manca o arriva a singhiozzo, asfalto deteriorato, buche e scarsa sicurezza.

Sul porto di Scoglitti il nodo è quello di sempre. Il dragaggio permetterà di affrontare le criticità attuali, ma l’insabbiamento si ripresenta puntualmente e una sola mareggiata può riportare lo scalo nelle stesse condizioni. Un intervento necessario, dunque, ma di carattere tampone, che arriva con ritardo rispetto alle esigenze della marineria e non rappresenta una soluzione definitiva.

Quanto all’acquisizione degli immobili, compresi gli ex cinema, il valore culturale e urbanistico dell’operazione non è in discussione. Il problema è ciò che resta indietro. Altri Comuni della provincia sono riusciti a intercettare finanziamenti importanti per rifare le reti idriche, mentre Vittoria continua a fare i conti con disservizi che penalizzano famiglie e attività produttive. E ogni giorno residenti e automobilisti si muovono su strade che avrebbero bisogno di interventi strutturali.

A sollevare la questione è il consigliere comunale Biagio Pelligra, che riconosce l’importanza delle somme ottenute ma invita a non parlare di svolta storica. Prima dei risultati da celebrare, sostiene, servono risposte definitive alle emergenze quotidiane: «acqua, infrastrutture e viabilità», le opere che i vittoriesi attendono da anni.

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