Modica, tra Sorda e San Filippo pedoni sulla carreggiata: l’UNC diffida il Consorzio

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Tra il quartiere Sorda e la chiesa di San Filippo, a Modica, chi si sposta a piedi è costretto in più punti a camminare sulla carreggiata, accanto alle auto e ai mezzi pesanti. Lo denuncia l’Unione Nazionale Consumatori di Modica, che ha diffidato il Libero Consorzio comunale di Ragusa chiedendo un sopralluogo urgente e un percorso pedonale sicuro.

Il tratto pericoloso tra Sorda e San Filippo

Il collegamento parte dall’inizio di via Sorda Sampieri, nei pressi del distributore Di Natale, e sale verso la chiesa di San Filippo. Il tratto più critico è quello tra l’incrocio di Quartarella e la chiesa: due-tre chilometri, secondo una stima indicativa, in una zona ormai densamente abitata, che è di fatto il prolungamento del quartiere Sorda.

I cigli, a destra e a sinistra, sono segnati in molti punti da fossi, avvallamenti e dislivelli. Per questo non si possono usare come marciapiede. Il rischio maggiore riguarda gli anziani, le persone con disabilità e chi non ha un’automobile.

Rifiuti a 700 metri, raggiungibili solo in auto

C’è poi un secondo problema. Il punto di raccolta dei rifiuti è stato trasferito e unificato in un’unica area a circa 700 metri dalla chiesa di San Filippo. Oggi, osserva l’associazione, per conferire la spazzatura i residenti sono di fatto costretti a prendere l’auto: chi non può guidare dovrebbe percorrere a piedi proprio quella strada.

La richiesta: inserire i lavori nei 170 mila euro

L’occasione è il finanziamento regionale di 170 mila euro annunciato dal deputato Ignazio Abbate per i tratti più deteriorati della provinciale Modica-Marina di Modica. L’UNC lo apprezza, ma chiede che nella programmazione entrino anche la sistemazione di cigli e banchine, l’eliminazione di fossi e avvallamenti e, dove tecnicamente possibile, un percorso pedonale continuo tra Sorda e San Filippo. In alternativa, risorse aggiuntive.

L’associazione richiama l’articolo 14 del Codice della strada sugli obblighi di manutenzione degli enti proprietari e invita la sindaca, la giunta e il consiglio comunale di Modica a sollecitare il Libero Consorzio. Un appello è rivolto anche ad Abbate. Alle istituzioni chiede una risposta scritta entro 15 giorni. San Filippo, del resto, non è nuova alle segnalazioni: di recente si era parlato dei soli due bus al giorno per Zappulla e San Filippo.

A firmare la diffida è l’avvocato Antonino Di Giacomo, corresponsabile della sede modicana dell’Unione Nazionale Consumatori: «Anche chi si sposta a piedi ha diritto a un percorso sicuro».

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